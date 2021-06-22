Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыВрио главы Тувы Владислав Ховалыг
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы республики.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"Сегодня подал в избирком документы о выдвижении своей кандидатуры на пост главы - председателя правительства республики Тыва на предстоящих 19 сентября досрочных выборах. Напомню, что мою кандидатуру выдвинуло местное отделение партии "Единая Россия" на региональной конференции 20 июня", - сообщил Ховалыг на своей странице в Instagram.
Он отметил, что предстоит работа по организационным вопросам, предусмотренным российским выборным законодательством, в то же время продолжит текущую работу и решение "насущных вопросов" республики на федеральном и региональном уровне, "не сбавляя заданных темпов".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.