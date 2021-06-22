https://ria.ru/20210622/khovalyg-1738080339.html

Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы

Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы - РИА Новости, 22.06.2021

Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы

Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:18

2021-06-22T14:18

2021-06-22T14:18

владислав ховалыг

госдума рф

единая россия

шолбан кара-оол

республика тыва

политика

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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы республики.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.Он отметил, что предстоит работа по организационным вопросам, предусмотренным российским выборным законодательством, в то же время продолжит текущую работу и решение "насущных вопросов" республики на федеральном и региональном уровне, "не сбавляя заданных темпов".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.

https://ria.ru/20210423/tuva-1729623868.html

республика тыва

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владислав ховалыг, госдума рф, единая россия, шолбан кара-оол, республика тыва, политика