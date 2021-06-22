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Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы
Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы - РИА Новости, 22.06.2021
Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы
Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:18
2021-06-22T14:18
владислав ховалыг
госдума рф
единая россия
шолбан кара-оол
республика тыва
политика
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы республики.В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.Он отметил, что предстоит работа по организационным вопросам, предусмотренным российским выборным законодательством, в то же время продолжит текущую работу и решение "насущных вопросов" республики на федеральном и региональном уровне, "не сбавляя заданных темпов".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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владислав ховалыг, госдума рф, единая россия, шолбан кара-оол, республика тыва, политика

Ховалыг подал документы на выборы главы Тувы

14:18 22.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства ТувыВрио главы Тувы Владислав Ховалыг
Врио главы Тувы Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тувы
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности руководителя Тувы Владислав Ховалыг во вторник подал документы в избирком о выдвижении своей кандидатуры на пост главы республики.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Владислав Ховалыг.
"Сегодня подал в избирком документы о выдвижении своей кандидатуры на пост главы - председателя правительства республики Тыва на предстоящих 19 сентября досрочных выборах. Напомню, что мою кандидатуру выдвинуло местное отделение партии "Единая Россия" на региональной конференции 20 июня", - сообщил Ховалыг на своей странице в Instagram.
Он отметил, что предстоит работа по организационным вопросам, предусмотренным российским выборным законодательством, в то же время продолжит текущую работу и решение "насущных вопросов" республики на федеральном и региональном уровне, "не сбавляя заданных темпов".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
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Владислав ХовалыгГосдума РФЕдиная РоссияШолбан Кара-оолРеспублика ТываПолитика
 
 
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