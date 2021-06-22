https://ria.ru/20210622/kartofel-1738060501.html

Ученые доказали пользу картофеля для здоровья

Ученые доказали пользу картофеля для здоровья - РИА Новости, 22.06.2021

Ученые доказали пользу картофеля для здоровья

Американские ученые установили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию. Результаты... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:52

2021-06-22T12:52

2021-06-22T12:52

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Американские ученые установили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.Основной источник калия в рационе жителей западных стран — картофель. Исследователи из Университета Пердью изучили влияние добавок калия на кровяное давление и другие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний. В клинических испытаниях приняли участие 30 мужчин и женщин с диагностированной гипертонией или предгипертензией. Результаты показали, что употребление печеного или вареного картофеля приводит к снижению систолического артериального давления по сравнению с контрольной группой, питавшейся типичной американской диетой, но без включения картофеля.Авторы также установили, что, вопреки распространенному мнению о вреде самого калорийного варианта приготовления картошки, картофеля фри, для сердечно-сосудистой системы, ежедневная порция этого продукта, содержащая 330 калории, не оказывает отрицательного воздействия на кровеносные сосуды.Благоприятное действие картофеля основано на том, что он снижает задержку натрия в организме, и в этом плане, как выяснили ученые, он работает даже лучше, чем пищевые добавки с калием."Хотя значительный упор часто делается на снижение потребления натрия с пищей для лучшего контроля артериального давления и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний, это только половина дела. Калий играет столь же важную роль, — приводятся в пресс-релизе американского Альянса по изучению картофеля слова руководителя исследования доктора Конни Уивер (Connie Weaver). — Возможно, соотношение калия к натрию является наиболее важным в контексте всей пищевой матрицы".На картофель приходится примерно двадцать процентов овощей, потребляемых американцами. По мнению авторов, он очень важен, так как помогает восполнить дефицит питательных веществ, пищевых волокон и калия. Употребление всего одной картофелины среднего размера удовлетворяет примерно десять процентов суточной потребности взрослого человека в калии. "Учитывая то, что у большинства американцев отмечается дефицит калия в ежедневном рационе, эти результаты показывают важность продвижения, а не ограничения хороших источников калия, таких как картофель", — говорит Уивер.Ученые отмечают, что их выводы, основанные на ограниченных данных, носят предварительный характер, так как это первое клиническое испытание, в котором изучалось влияние повышенного содержания калия в рационе на кровяное давление. По мнению авторов, нужны еще исследования, устанавливающие связь между полезными свойствами картофеля и способом его приготовления."Пока мы пришли к выводу, что отварной или запеченный картофель помогает снизить систолическое кровяное давление, а картофель фри не оказывает отрицательного воздействия и также может быть включен в рацион как часть здоровой диеты", — заключает руководитель исследования.

https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html

https://ria.ru/20210428/kofe-1730301180.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, сша, питание, продукты