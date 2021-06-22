https://ria.ru/20210622/istrebiteli-1738064085.html

Британских военных насторожили полеты российских истребителей

Британских военных насторожили полеты российских истребителей - РИА Новости, 22.06.2021

Британских военных насторожили полеты российских истребителей

Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:58

2021-06-22T12:58

2021-06-22T13:37

россия

средиземное море

f-35

великобритания

в мире

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph.Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и "Сухой" в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки."Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем", — отметил Блэкмор.Военные назвали активность российских самолетов "напряженной" и подчеркнули, что будут использовать все возможности "для демонстрации своих намерений в регионе".

https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html

россия

средиземное море

великобритания

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россия, средиземное море, f-35, великобритания, в мире