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Британских военных насторожили полеты российских истребителей
Британских военных насторожили полеты российских истребителей - РИА Новости, 22.06.2021
Британских военных насторожили полеты российских истребителей
Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:58
2021-06-22T12:58
2021-06-22T13:37
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Российские истребители провели разведывательные полеты над британским авианосцем HMS Queen Elizabeth, пишет издание The Telegraph.Командующий авиагруппой корабля Джеймс Блэкмор сообщил, что военные видели самолеты МиГ и "Сухой" в течение трех дней, а также заметили фрегат и подлодки."Это напоминает игру в кошки-мышки. Мы в первый раз используем истребители F-35 в Средиземном море, и конечно, русские хотят посмотреть на них, на корабли, они хотят понять, как мы действуем", — отметил Блэкмор.Военные назвали активность российских самолетов "напряженной" и подчеркнули, что будут использовать все возможности "для демонстрации своих намерений в регионе".
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россия, средиземное море, f-35, великобритания, в мире
Британских военных насторожили полеты российских истребителей
12:58 22.06.2021 (обновлено: 13:37 22.06.2021)
Российские военные начали следить за авианосцем Queen Elizabeth в Средиземном море