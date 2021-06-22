https://ria.ru/20210622/investproekty-1738098553.html
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 22.06.2021
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов
В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:52
2021-06-22T15:52
2021-06-22T15:52
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg
ТВЕРЬ, 22 июня – РИА Новости. В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Благодаря инвестиционным проектам планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест.На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашения с инвесторами на 91 миллиард рублей. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка "Боровлёво-3".Правительство Тверской области оказывает инвесторам содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. В 2020-2021 годах компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210605/rudenya-1735759273.html
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_71:0:995:693_1920x0_80_0_0_07a614c7d56c8877ca564fcb797d2602.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, тверская область, экономика
ТВЕРЬ, 22 июня – РИА Новости. В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики", - сказал во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, посвящённом реализации инвестпроектов в регионе.
Благодаря инвестиционным проектам планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест.
На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область
заключила соглашения с инвесторами на 91 миллиард рублей. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка "Боровлёво-3".
Правительство Тверской области оказывает инвесторам содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. В 2020-2021 годах компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.