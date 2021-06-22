https://ria.ru/20210622/investproekty-1738098553.html

Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов

Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 22.06.2021

Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов

В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:52

2021-06-22T15:52

2021-06-22T15:52

тверская область

игорь руденя

тверская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735720408_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6733a149007a0c8ebf4253ca3907495.jpg

ТВЕРЬ, 22 июня – РИА Новости. В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Благодаря инвестиционным проектам планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест.На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашения с инвесторами на 91 миллиард рублей. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка "Боровлёво-3".Правительство Тверской области оказывает инвесторам содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. В 2020-2021 годах компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210605/rudenya-1735759273.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя, тверская область, экономика