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Тверская область
https://ria.ru/20210622/investproekty-1738098553.html
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов - РИА Новости, 22.06.2021
Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов
В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:52
2021-06-22T15:52
тверская область
игорь руденя
тверская область
экономика
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ТВЕРЬ, 22 июня – РИА Новости. В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.Благодаря инвестиционным проектам планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест.На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашения с инвесторами на 91 миллиард рублей. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка "Боровлёво-3".Правительство Тверской области оказывает инвесторам содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. В 2020-2021 годах компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя, тверская область, экономика

Руденя: в Верхневолжье реализуют более 80 крупных инвестпроектов

15:52 22.06.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на Петербургском международном экономическом форуме
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 22 июня – РИА Новости. В Верхневолжье реализуется и запланировано к реализации 83 инвестиционных проекта с общим объёмом инвестиций 163 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
"Наша задача – обеспечить для инвесторов максимально благоприятные условия, чтобы все проекты были выполнены, созданы рабочие места для наших жителей. Это возможность для развития демографии на нашей территории. Наша планка - войти в число пяти лучших регионов Центрального федерального округа по привлечению инвестиций, развитию экономики", - сказал во вторник губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании регионального правительства, посвящённом реализации инвестпроектов в регионе.
Благодаря инвестиционным проектам планируется создать 17 тысяч новых рабочих мест.
На прошедшем в начале июня Петербургском международном экономическом форуме Тверская область заключила соглашения с инвесторами на 91 миллиард рублей. Сейчас в регионе ведётся работа по созданию государственного инвестиционно-промышленного парка "Боровлёво-3".
Правительство Тверской области оказывает инвесторам содействие в реализации проектов, в том числе в части развития инфраструктуры. Также в регионе действуют финансовые меры поддержки. В 2020-2021 годах компаниям было предоставлено 18 льготных займов на сумму более 376 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
Руденя: ПМЭФ-2021 дал Верхневолжью новые контракты на 91 миллиард рублей - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
 
 
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