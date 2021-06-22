https://ria.ru/20210622/inoagent-1738055808.html
Минюст включил НКО "Лаборатория социальных наук*" в список иноагентов
Минюст включил НКО "Лаборатория социальных наук*" в список иноагентов - РИА Новости, 22.06.2021
Минюст включил НКО "Лаборатория социальных наук*" в список иноагентов
Минюст РФ внёс автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук*" в список... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:16
2021-06-22T12:16
2021-06-22T12:16
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Минюст РФ внёс автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук*" в список НКО, выполняющих функции иноагента.Из реестра Минюста следует, что данная НКО* была включена в него 21 июня.Отмечается, что организация получала финансирование из Oxford Russia Fund (Великобритания).В документе уточняется, что целью "Лаборатории*" было "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления на их решения и действия".Среди видов деятельности указываются: распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведения иных социальных исследований.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210610/inoagent-1736443683.html
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россия, великобритания, общество
Минюст включил НКО "Лаборатория социальных наук*" в список иноагентов
Минюст включил "Лабораторию социальных наук*" в список НКО, выполняющих функции иноагента
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости.
Минюст РФ
внёс автономную некоммерческую организацию по содействию распространению современных образовательных программ "Лаборатория социальных наук*" в список НКО, выполняющих функции иноагента.
Из реестра Минюста следует, что данная НКО* была включена в него 21 июня.
Отмечается, что организация получала финансирование из Oxford Russia Fund (Великобритания
).
В документе уточняется, что целью "Лаборатории*" было "оказание влияния на выработку и реализацию государственной политики, формирование государственных органов, органов местного самоуправления на их решения и действия".
Среди видов деятельности указываются: распространение, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике; формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе путем проведения опросов общественного мнения и обнародования их результатов, а также проведения иных социальных исследований.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента