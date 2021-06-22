https://ria.ru/20210622/huawei-1738073198.html

Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50

Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50 - РИА Новости, 22.06.2021

Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50

Новое поколение флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено в конце июля. Информацию об этом раскрыли китайские инсайдеры. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:37

2021-06-22T13:37

2021-06-22T13:37

наука

huawei technologies

технологии

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено в конце июля. Информацию об этом раскрыли китайские инсайдеры.В серию войдут три смартфона — Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+. Сетевые информаторы утверждают, что китайская компания столкнулась с дефицитом процессоров и все модели выйдут на известном чипсете Kirin 9000. Причем младшая из версий даже не получит поддержку 5G.Вся линейка будет работать на собственной операционной системе Huawei HarmonyOS 2.0. Смартфоны P50 Pro и P50 Pro+ получат камеру с главным модулем Sony IMX800, матрица которого отличается гигантской матрицей размером в дюйм. Серия смартфонов Huawei P50 сильно задержалась в 2021 году — ее презентация ожидалась в марте, потом в мае, но позже в компании официально объявили, что устройства задержатся "по определенным причинам".

https://ria.ru/20210621/huawei-1737892698.html

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huawei technologies, технологии