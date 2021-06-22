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Наука
https://ria.ru/20210622/huawei-1738073198.html
Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50
Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50 - РИА Новости, 22.06.2021
Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50
Новое поколение флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено в конце июля. Информацию об этом раскрыли китайские инсайдеры. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:37
2021-06-22T13:37
наука
huawei technologies
технологии
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено в конце июля. Информацию об этом раскрыли китайские инсайдеры.В серию войдут три смартфона — Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+. Сетевые информаторы утверждают, что китайская компания столкнулась с дефицитом процессоров и все модели выйдут на известном чипсете Kirin 9000. Причем младшая из версий даже не получит поддержку 5G.Вся линейка будет работать на собственной операционной системе Huawei HarmonyOS 2.0. Смартфоны P50 Pro и P50 Pro+ получат камеру с главным модулем Sony IMX800, матрица которого отличается гигантской матрицей размером в дюйм. Серия смартфонов Huawei P50 сильно задержалась в 2021 году — ее презентация ожидалась в марте, потом в мае, но позже в компании официально объявили, что устройства задержатся "по определенным причинам".
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huawei technologies, технологии

Раскрыта дата выхода флагманского смартфона Huawei P50

13:37 22.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаримовHuawei HarmonyOS 2
Huawei HarmonyOS 2 - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новое поколение флагманских смартфонов Huawei P50 будет представлено в конце июля. Информацию об этом раскрыли китайские инсайдеры.
В серию войдут три смартфона — Huawei P50, P50 Pro и P50 Pro+. Сетевые информаторы утверждают, что китайская компания столкнулась с дефицитом процессоров и все модели выйдут на известном чипсете Kirin 9000. Причем младшая из версий даже не получит поддержку 5G.
Вся линейка будет работать на собственной операционной системе Huawei HarmonyOS 2.0. Смартфоны P50 Pro и P50 Pro+ получат камеру с главным модулем Sony IMX800, матрица которого отличается гигантской матрицей размером в дюйм.
Серия смартфонов Huawei P50 сильно задержалась в 2021 году — ее презентация ожидалась в марте, потом в мае, но позже в компании официально объявили, что устройства задержатся "по определенным причинам".
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НаукаHuawei TechnologiesТехнологии
 
 
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