https://ria.ru/20210622/gruziya-1738031303.html

В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице

В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 22.06.2021

В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице

Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года, и снять запрет на... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:32

2021-06-22T10:32

2021-06-22T10:55

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ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года, и снять запрет на ношение медицинских масок на улице, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Больше не будет обязательным ношение медицинских масок на воздухе - лишь в транспорте и закрытых помещениях. Также с 1 июля будет упразднено ограничение на ночное передвижение", - заявил премьер на брифинге.

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, грузия, в мире