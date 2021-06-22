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В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице
В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице - РИА Новости, 22.06.2021
В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице
Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года, и снять запрет на... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T10:32
2021-06-22T10:55
туризм
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коронавирус covid-19
ираклий гарибашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года, и снять запрет на ношение медицинских масок на улице, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили."Больше не будет обязательным ношение медицинских масок на воздухе - лишь в транспорте и закрытых помещениях. Также с 1 июля будет упразднено ограничение на ночное передвижение", - заявил премьер на брифинге.
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туризм, коронавирус covid-19, ираклий гарибашвили, грузия, в мире
В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице
10:32 22.06.2021 (обновлено: 10:55 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВид на город Тбилиси
Вид на город Тбилиси - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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В Грузии отменили комендантский час и обязательное ношение масок на улице

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 22 июн - РИА Новости. Власти Грузии приняли решение отменить комендантский час, который действовал в стране из-за пандемии коронавируса с ноября прошлого года, и снять запрет на ношение медицинских масок на улице, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
"Больше не будет обязательным ношение медицинских масок на воздухе - лишь в транспорте и закрытых помещениях. Также с 1 июля будет упразднено ограничение на ночное передвижение", - заявил премьер на брифинге.
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