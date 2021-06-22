https://ria.ru/20210622/grazhdanstvo-1738078977.html

Пасечник рассказал, сколько жителей ЛНР получили российское гражданство

Пасечник рассказал, сколько жителей ЛНР получили российское гражданство - РИА Новости, 22.06.2021

Пасечник рассказал, сколько жителей ЛНР получили российское гражданство

Более 250 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил во вторник глава ЛНР... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:13

2021-06-22T14:13

2021-06-22T14:13

россия

леонид пасечник

луганская народная республика

в мире

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник.В апреле этого года Пасечник заявлял, что с 2019 года паспорта РФ в упрощенном порядке получили более 200 тысяч жителей ЛНР."На сегодняшний день более 250 тысяч жителей Луганской народной республики стали гражданами Российской Федерации", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против обеих самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/grazhdanstvo-1595024428.html

https://ria.ru/20210611/grazhdanstvo-1736640548.html

россия

луганская народная республика

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россия, леонид пасечник, луганская народная республика, в мире