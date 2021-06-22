Пасечник рассказал, сколько жителей ЛНР получили российское гражданство
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Глава ЛНР рассказал, что более 250 тысяч жителей республики получили российское гражданство
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Более 250 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики получили российское гражданство в упрощенном порядке, сообщил во вторник глава ЛНР Леонид Пасечник.
В апреле этого года Пасечник заявлял, что с 2019 года паспорта РФ в упрощенном порядке получили более 200 тысяч жителей ЛНР.
"На сегодняшний день более 250 тысяч жителей Луганской народной республики стали гражданами Российской Федерации", - говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик Донбасса. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Первые паспорта РФ по упрощенной схеме жители ЛНР и ДНР получили 14 июня 2019 года.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против обеих самопровозглашенных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.