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Кампания против трехдневного голосования провалилась, заявила Памфилова
Кампания против трехдневного голосования провалилась, заявила Памфилова - РИА Новости, 22.06.2021
Кампания против трехдневного голосования провалилась, заявила Памфилова
Кампания против трехдневного голосования на выборах в России провалилась, ее никто не поддержал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:21
2021-06-22T12:38
россия
элла памфилова
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политика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кампания против трехдневного голосования на выборах в России провалилась, ее никто не поддержал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Уже инициирована кампания против трехдневного голосования, она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, на то, как люди хотят, у нас обратная связь. Вот они сколько месяцев проводили, даже пятидесяти тысяч не набрали по всей стране сторонников не проводить трехдневное голосование. Из 900 тысяч членов комиссий еле-еле сагитировали около 400. Народ не поддержал", - сказала Памфилова журналистам.Она добавила, что при этом информационная кампания по дискредитации выборов в России посредством создания разного рода фейков продолжается.Ранее ЦИК принял решение, что голосование на выборах в этом году состоится 17-19 сентября.
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россия, элла памфилова, цик рф, политика
Кампания против трехдневного голосования провалилась, заявила Памфилова
12:21 22.06.2021 (обновлено: 12:38 22.06.2021)
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Пресс-служба ЦИК России

Глава ЦИК Памфилова заявила, что кампания против трехдневного голосования в России провалилась

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Кампания против трехдневного голосования на выборах в России провалилась, ее никто не поддержал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Уже инициирована кампания против трехдневного голосования, она полностью провалилась, поскольку никто не поддержал. Мы опираемся на народ, на мнение общественное, на то, как люди хотят, у нас обратная связь. Вот они сколько месяцев проводили, даже пятидесяти тысяч не набрали по всей стране сторонников не проводить трехдневное голосование. Из 900 тысяч членов комиссий еле-еле сагитировали около 400. Народ не поддержал", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что при этом информационная кампания по дискредитации выборов в России посредством создания разного рода фейков продолжается.
Ранее ЦИК принял решение, что голосование на выборах в этом году состоится 17-19 сентября.
Элла Памфилова во время встречи с политологами в Информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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РоссияЭлла ПамфиловаЦИК РФПолитика
 
 
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