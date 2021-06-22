https://ria.ru/20210622/gogoltsentr-1738045390.html

Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт"

Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт" - РИА Новости, 22.06.2021

Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт"

Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт", первым событием которой стала выставка #орусь, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:46

2021-06-22T18:46

2021-06-22T18:46

культура

алексей агранович

театр

новости культуры

выставки

гоголь-центр

кирилл серебренников

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт", первым событием которой стала выставка #орусь, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Гоголь-центр задумывался как мультижанровое пространство, в котором возможны не только театральные представления, но и выставки, концерты, премьеры кинофильмов, иммерсивные действия, лекции и многое другое. Все годы он так и работает", – отметил основатель театра Кирилл Серебренников.За выставочную деятельность – одно из "важнейших" направлений Гоголь-центра, по словам Серебренникова, он пригласил отвечать Евгению Гершкович – искусствоведа, автора книг по архитектуре Москвы, исследований о московских династиях.Программа начинается с простого: с жанра примитив, искусства наивного. Проект #орусь – композиция из двух новелл о поиске правды, счастья, а заодно и веселой вольготной жизни.Живописная часть – работы нижегородского мастера Владимира Мизинова. Он начал рисовать в 40 лет. Первую работу художника взяли на Поволжскую зональную выставку самодеятельного творчества в 1987 году. С тех пор прошло немало выставок Мизинова, его солнечную живопись повидали в Костроме, Москве, Екатеринбурге, Братиславе, Каннах.Новое галерейное пространство отдано инсталляции "Скатерть-самобранка". Ее автор, знаменитый уроженец Воронежа, художник Сергей Горшков, выпускник Пензенского художественного училища имени Савицкого. Москвичи знакомы с ним по многочисленным музейным выставочным проектам и оформлению клуба "Петрович".Куратор отметила, что Горшков особенный мастер по части сервировки раблезианских пиршественных столов, ломящихся от овощей и фруктов, окороков и колбас, батарей бутылок..Выставка откроется 22 июня накануне показов спектакля "Кому на Руси жить хорошо" и станет логичным продолжением этой постановки Кирилла Серебренникова."Мы продолжаем реализовывать планы, которые были намечены в прошлом году и объявлены 2 февраля в день рождения Гоголь-центра. Мы движемся и развиваемся в том же направлении и эстетике, в которой существовал театр и, надеюсь, будет существовать и дальше. Для нас важно, чтобы пространство театра развивалось как современный мультимедийный культурный центр", – подчеркнул худрук Гоголь-центра Алексей Агранович.

https://ria.ru/20210616/muzey-1737297550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей агранович, театр, новости культуры, выставки, гоголь-центр, кирилл серебренников