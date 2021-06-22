https://ria.ru/20210622/gogoltsentr-1738045390.html
Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт"
Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт" - РИА Новости, 22.06.2021
Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт"
Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт", первым событием которой стала выставка #орусь, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:46
2021-06-22T18:46
2021-06-22T18:46
культура
алексей агранович
театр
новости культуры
выставки
гоголь-центр
кирилл серебренников
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт", первым событием которой стала выставка #орусь, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Гоголь-центр задумывался как мультижанровое пространство, в котором возможны не только театральные представления, но и выставки, концерты, премьеры кинофильмов, иммерсивные действия, лекции и многое другое. Все годы он так и работает", – отметил основатель театра Кирилл Серебренников.За выставочную деятельность – одно из "важнейших" направлений Гоголь-центра, по словам Серебренникова, он пригласил отвечать Евгению Гершкович – искусствоведа, автора книг по архитектуре Москвы, исследований о московских династиях.Программа начинается с простого: с жанра примитив, искусства наивного. Проект #орусь – композиция из двух новелл о поиске правды, счастья, а заодно и веселой вольготной жизни.Живописная часть – работы нижегородского мастера Владимира Мизинова. Он начал рисовать в 40 лет. Первую работу художника взяли на Поволжскую зональную выставку самодеятельного творчества в 1987 году. С тех пор прошло немало выставок Мизинова, его солнечную живопись повидали в Костроме, Москве, Екатеринбурге, Братиславе, Каннах.Новое галерейное пространство отдано инсталляции "Скатерть-самобранка". Ее автор, знаменитый уроженец Воронежа, художник Сергей Горшков, выпускник Пензенского художественного училища имени Савицкого. Москвичи знакомы с ним по многочисленным музейным выставочным проектам и оформлению клуба "Петрович".Куратор отметила, что Горшков особенный мастер по части сервировки раблезианских пиршественных столов, ломящихся от овощей и фруктов, окороков и колбас, батарей бутылок..Выставка откроется 22 июня накануне показов спектакля "Кому на Руси жить хорошо" и станет логичным продолжением этой постановки Кирилла Серебренникова."Мы продолжаем реализовывать планы, которые были намечены в прошлом году и объявлены 2 февраля в день рождения Гоголь-центра. Мы движемся и развиваемся в том же направлении и эстетике, в которой существовал театр и, надеюсь, будет существовать и дальше. Для нас важно, чтобы пространство театра развивалось как современный мультимедийный культурный центр", – подчеркнул худрук Гоголь-центра Алексей Агранович.
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алексей агранович, театр, новости культуры, выставки, гоголь-центр, кирилл серебренников
Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт"
Гоголь-центр запускает программу "Гоголь-арт"
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Гоголь-центр запустил программу "Гоголь-арт", первым событием которой стала выставка #орусь, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Гоголь-центр задумывался как мультижанровое пространство, в котором возможны не только театральные представления, но и выставки, концерты, премьеры кинофильмов, иммерсивные действия, лекции и многое другое. Все годы он так и работает", – отметил основатель театра Кирилл Серебренников.
За выставочную деятельность – одно из "важнейших" направлений Гоголь-центра, по словам Серебренникова, он пригласил отвечать Евгению Гершкович – искусствоведа, автора книг по архитектуре Москвы, исследований о московских династиях.
"В сфере ее интересов будут самые яркие, неожиданные и парадоксальные художники, с которыми она планирует делать выставочные проекты на территории Гоголь-центра. Для этого мы открываем небольшую галерею, в которую зрители смогут попасть совершенно бесплатно, а если повезет – посетят вернисаж, мастер-классы и встречи с художниками и деятелями современного искусства. Это и будет составлять направление "Гоголь-арт", – сказал Серебренников.
Программа начинается с простого: с жанра примитив, искусства наивного. Проект #орусь – композиция из двух новелл о поиске правды, счастья, а заодно и веселой вольготной жизни.
Живописная часть – работы нижегородского мастера Владимира Мизинова. Он начал рисовать в 40 лет. Первую работу художника взяли на Поволжскую зональную выставку самодеятельного творчества в 1987 году. С тех пор прошло немало выставок Мизинова, его солнечную живопись повидали в Костроме, Москве, Екатеринбурге, Братиславе, Каннах.
Новое галерейное пространство отдано инсталляции "Скатерть-самобранка". Ее автор, знаменитый уроженец Воронежа, художник Сергей Горшков, выпускник Пензенского художественного училища имени Савицкого. Москвичи знакомы с ним по многочисленным музейным выставочным проектам и оформлению клуба "Петрович".
"За какой бы сюжет, пусть даже страшный, ни брался бы Горшков, всегда выходит праздник души… Горшков не пишет манифестов, свободен от тщеславия, выбирает липу как самую пластичную древесину. Актуальность как-то сама собой заплывает в искусство Горшкова. Неспешность, природный вкус и цепкий житейский глаз только в помощь" - Гершкович.
Куратор отметила, что Горшков особенный мастер по части сервировки раблезианских пиршественных столов, ломящихся от овощей и фруктов, окороков и колбас, батарей бутылок..
Выставка откроется 22 июня накануне показов спектакля "Кому на Руси жить хорошо" и станет логичным продолжением этой постановки Кирилла Серебренникова.
"Мы продолжаем реализовывать планы, которые были намечены в прошлом году и объявлены 2 февраля в день рождения Гоголь-центра. Мы движемся и развиваемся в том же направлении и эстетике, в которой существовал театр и, надеюсь, будет существовать и дальше. Для нас важно, чтобы пространство театра развивалось как современный мультимедийный культурный центр", – подчеркнул худрук Гоголь-центра Алексей Агранович.