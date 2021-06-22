https://ria.ru/20210622/gazoprovod-1738062631.html

"Турецкий поток" приостановил прокачку газа

"Турецкий поток" приостановил прокачку газа - РИА Новости, 22.06.2021

"Турецкий поток" приостановил прокачку газа

Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:49

2021-06-22T12:49

2021-06-22T12:52

турецкий поток

румыния

босния и герцеговина

греция

турция

экономика

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня.Как отмечал ранее оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V., работы будут проведены им самим."Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html

румыния

босния и герцеговина

греция

турция

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турецкий поток, румыния, босния и герцеговина, греция, турция, экономика