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"Турецкий поток" приостановил прокачку газа
"Турецкий поток" приостановил прокачку газа - РИА Новости, 22.06.2021
"Турецкий поток" приостановил прокачку газа
Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:49
2021-06-22T12:52
турецкий поток
румыния
босния и герцеговина
греция
турция
экономика
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня.Как отмечал ранее оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V., работы будут проведены им самим."Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
https://ria.ru/20210622/gaz-1737961613.html
румыния
босния и герцеговина
греция
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турецкий поток, румыния, босния и герцеговина, греция, турция, экономика
"Турецкий поток" приостановил прокачку газа
12:49 22.06.2021 (обновлено: 12:52 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив

"Турецкий поток" приостановил прокачку газа на период техобслуживания

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Прокачка газа по "Турецкому потоку" приостановлена на период плановых работ по ежегодному техобслуживанию и диагностике, которые пройдут с 22 по 29 июня.
Как отмечал ранее оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V., работы будут проведены им самим.
"Турецкий поток" состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая, которые транспортируют российский газ через Черное море. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
В частности, сейчас через "Турецкий поток" идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.
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Турецкий потокРумынияБосния и ГерцеговинаГрецияТурцияЭкономика
 
 
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