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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
https://ria.ru/20210622/gaz-1738102481.html
Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького
Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького - РИА Новости, 22.06.2021
Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественной церемонии, посвященной... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:12
2021-06-22T16:12
ярославская область
дмитрий миронов
газпром
артек
газпром межрегионгаз
владимир путин
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественной церемонии, посвященной завершению работ по комплексному газо- и теплоснабжению детского оздоровительного лагеря имени М. Горького, сообщает правительство региона.Проект газификации реализован в результате договоренности Дмитрия Миронова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.Губернатор рассказал, что в течение двух лет в лагере реализуется проект "Артек Ярославии", и многое сделано для того, чтобы ярославские школьники смогли заниматься по эксклюзивным артековским программам."Но, конечно, мы не забываем и о бытовых условиях работы лагеря. Я благодарю руководство компаний "Газпром" и "Газпром межрегионгаз" за понимание и поддержку наших планов по полноценной организации круглогодичного детского отдыха. Все запланированные работы выполнены досрочно. В результате уже сегодня газ пришел на этот объект, и это позволяет нам на новом уровне решать задачи по его развитию", - подчеркнул глава региона, поблагодарив руководство компаний также за реализацию других социальных проектов на территории области.Сергей Густов в свою очередь подчеркнул, что газификация детского лагеря – результат совместной плодотворной работы компании с правительством Ярославской области.Участники церемонии обсудили дальнейшие планы газификации региона. Работа ведется региональным правительством в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области при участии ПАО "Газпром" и рассчитана на 2021-2025 годы. По ее итогам общий уровень газификации области превысит 90%. На эти цели ПАО "Газпром" направит 26 миллиардов рублей. Всего до 2025 года газ получит 201 новый населенный пункт Ярославской области.Дмитрий Миронов подчеркнул, что программа газификации является одним из важнейших направлений деятельности правительства региона. "Мы очень ценим наше партнёрство и надеемся, что определенные программой газификации сроки будут обеими сторонами выдержаны. Уверен, совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи", - отметил губернатор. По его словам, новый импульс в развитии газоснабжения дадут инициативы президента Владимира Путина по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.В ходе встречи отдельное внимание было уделено техническому перевооружению газораспорядительной станции Нажеровка, которая является основным источником газоснабжения для Ростова и части Ростовского района. Резерв пропускной способности станции в настоящее время исчерпан. С учетом социальной значимости объекта правительство региона выступило с предложением в адрес ООО "Газпром межрегионгаз" рассмотреть возможность переноса срока окончания работ с 2023 на 2022 год, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html
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дмитрий миронов, газпром, артек, газпром межрегионгаз, владимир путин, ярославская область, общество
Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького
16:12 22.06.2021
 
© Фото : предоставлено правительством Ярославской областиГубернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : предоставлено правительством Ярославской области

Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественной церемонии, посвященной завершению работ по комплексному газо- и теплоснабжению детского оздоровительного лагеря имени М. Горького, сообщает правительство региона.
Проект газификации реализован в результате договоренности Дмитрия Миронова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.
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Губернатор рассказал, что в течение двух лет в лагере реализуется проект "Артек Ярославии", и многое сделано для того, чтобы ярославские школьники смогли заниматься по эксклюзивным артековским программам.
"Но, конечно, мы не забываем и о бытовых условиях работы лагеря. Я благодарю руководство компаний "Газпром" и "Газпром межрегионгаз" за понимание и поддержку наших планов по полноценной организации круглогодичного детского отдыха. Все запланированные работы выполнены досрочно. В результате уже сегодня газ пришел на этот объект, и это позволяет нам на новом уровне решать задачи по его развитию", - подчеркнул глава региона, поблагодарив руководство компаний также за реализацию других социальных проектов на территории области.
Сергей Густов в свою очередь подчеркнул, что газификация детского лагеря – результат совместной плодотворной работы компании с правительством Ярославской области.
Участники церемонии обсудили дальнейшие планы газификации региона. Работа ведется региональным правительством в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области при участии ПАО "Газпром" и рассчитана на 2021-2025 годы. По ее итогам общий уровень газификации области превысит 90%. На эти цели ПАО "Газпром" направит 26 миллиардов рублей. Всего до 2025 года газ получит 201 новый населенный пункт Ярославской области.
Дмитрий Миронов подчеркнул, что программа газификации является одним из важнейших направлений деятельности правительства региона. "Мы очень ценим наше партнёрство и надеемся, что определенные программой газификации сроки будут обеими сторонами выдержаны. Уверен, совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи", - отметил губернатор. По его словам, новый импульс в развитии газоснабжения дадут инициативы президента Владимира Путина по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.
В ходе встречи отдельное внимание было уделено техническому перевооружению газораспорядительной станции Нажеровка, которая является основным источником газоснабжения для Ростова и части Ростовского района. Резерв пропускной способности станции в настоящее время исчерпан. С учетом социальной значимости объекта правительство региона выступило с предложением в адрес ООО "Газпром межрегионгаз" рассмотреть возможность переноса срока окончания работ с 2023 на 2022 год, говорится в сообщении.
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Ярославская областьДмитрий МироновГазпромАртекГазпром межрегионгазВладимир ПутинЯрославская областьОбщество
 
 
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