https://ria.ru/20210622/gaz-1738102481.html

Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького

Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького - РИА Новости, 22.06.2021

Ярославский губернатор открыл подачу газа в детский лагерь имени Горького

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественной церемонии, посвященной... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:12

2021-06-22T16:12

2021-06-22T16:12

ярославская область

дмитрий миронов

газпром

артек

газпром межрегионгаз

владимир путин

ярославская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573115320_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_b23d0823e56938ae047c0eb7ee3d489d.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов приняли участие в торжественной церемонии, посвященной завершению работ по комплексному газо- и теплоснабжению детского оздоровительного лагеря имени М. Горького, сообщает правительство региона.Проект газификации реализован в результате договоренности Дмитрия Миронова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.Губернатор рассказал, что в течение двух лет в лагере реализуется проект "Артек Ярославии", и многое сделано для того, чтобы ярославские школьники смогли заниматься по эксклюзивным артековским программам."Но, конечно, мы не забываем и о бытовых условиях работы лагеря. Я благодарю руководство компаний "Газпром" и "Газпром межрегионгаз" за понимание и поддержку наших планов по полноценной организации круглогодичного детского отдыха. Все запланированные работы выполнены досрочно. В результате уже сегодня газ пришел на этот объект, и это позволяет нам на новом уровне решать задачи по его развитию", - подчеркнул глава региона, поблагодарив руководство компаний также за реализацию других социальных проектов на территории области.Сергей Густов в свою очередь подчеркнул, что газификация детского лагеря – результат совместной плодотворной работы компании с правительством Ярославской области.Участники церемонии обсудили дальнейшие планы газификации региона. Работа ведется региональным правительством в рамках программы развития газоснабжения и газификации Ярославской области при участии ПАО "Газпром" и рассчитана на 2021-2025 годы. По ее итогам общий уровень газификации области превысит 90%. На эти цели ПАО "Газпром" направит 26 миллиардов рублей. Всего до 2025 года газ получит 201 новый населенный пункт Ярославской области.Дмитрий Миронов подчеркнул, что программа газификации является одним из важнейших направлений деятельности правительства региона. "Мы очень ценим наше партнёрство и надеемся, что определенные программой газификации сроки будут обеими сторонами выдержаны. Уверен, совместными усилиями мы сможем решить все стоящие перед нами задачи", - отметил губернатор. По его словам, новый импульс в развитии газоснабжения дадут инициативы президента Владимира Путина по бесплатной газификации домов, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.В ходе встречи отдельное внимание было уделено техническому перевооружению газораспорядительной станции Нажеровка, которая является основным источником газоснабжения для Ростова и части Ростовского района. Резерв пропускной способности станции в настоящее время исчерпан. С учетом социальной значимости объекта правительство региона выступило с предложением в адрес ООО "Газпром межрегионгаз" рассмотреть возможность переноса срока окончания работ с 2023 на 2022 год, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html

https://ria.ru/20210603/ekopark-1735523751.html

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, газпром, артек, газпром межрегионгаз, владимир путин, ярославская область, общество