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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/film-1738049220.html
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют врагов в вестерне Уолтера Хилла
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют врагов в вестерне Уолтера Хилла - РИА Новости, 22.06.2021
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют врагов в вестерне Уолтера Хилла
Двукратный лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц и номинант на престижную награду Уиллем Дефо исполнят главные роли в вестерне Уолтера Хилла ("Сорок восемь... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:31
2021-06-22T14:31
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц и номинант на престижную награду Уиллем Дефо исполнят главные роли в вестерне Уолтера Хилла ("Сорок восемь часов", "Воины") под названием "Dead for a dollar", сообщает Deadline. Действие в ленте развернется в 1897 году в Нью-Мексико (штат в США) вокруг знаменитого охотника за головами Макса Борлунда (Вальц). Его нанимает богатый бизнесмен, чтобы Макс вернул его жену по имени Рэйчел. Главный герой узнает, что похитители держат женщину в Мексике и хотят за нее выкуп. Но не успевает Борлунд достигнуть границы, как встречает своего заклятого врага — Джо Криббенса (Дефо). Он профессиональный игрок и бывший преступник, которого Макс выследил и отправил за решетку за несколько лет до нынешних событий. Однако встреча с неприятелем — не единственная проблема на пути Борлунда. Обнаружив в Мексике пропавшую Рэйчел, он узнает, что она добровольно сбежала от мужа (тот оказывается тираном). Теперь перед Максом трудный выбор: вернуть ее мужу или помочь обрести свободу. Задачу герою также усложняют безжалостные наемники, взявшие Рэйчел в заложники, и озлобленный Джо. Для Кристофа Вальца — это второй проект, в котором он сыграет охотника за головами, после фильма Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" (2012). Сценарий к ленте напишет Уолтер Хилл в соавторстве с Мэттом Харрисом. Продюсируют картину Джереми Уолл, Кирк Д'амико и Кэролин МакМастер. Дата выхода вестерна и полный актерский состав пока неизвестны.
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уиллем дефо, квентин тарантино, кристоф вальц, нью-мексико, мексика, сша, кино и сериалы, новости культуры
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо сыграют врагов в вестерне Уолтера Хилла
14:31 22.06.2021
 
© AP/Invision/Jordan Strauss, РИА Новости/Екатерина ЧесноковаКристоф Вальц и Уиллем Дефо
Кристоф Вальц и Уиллем Дефо
© AP/Invision/Jordan Strauss, РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудский актеры Кристоф Вальц и Уиллем Дефо исполнят главные роли в вестерне Уолтера Хилла

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Двукратный лауреат премии "Оскар" Кристоф Вальц и номинант на престижную награду Уиллем Дефо исполнят главные роли в вестерне Уолтера Хилла ("Сорок восемь часов", "Воины") под названием "Dead for a dollar", сообщает Deadline.
Действие в ленте развернется в 1897 году в Нью-Мексико (штат в США) вокруг знаменитого охотника за головами Макса Борлунда (Вальц). Его нанимает богатый бизнесмен, чтобы Макс вернул его жену по имени Рэйчел. Главный герой узнает, что похитители держат женщину в Мексике и хотят за нее выкуп. Но не успевает Борлунд достигнуть границы, как встречает своего заклятого врага — Джо Криббенса (Дефо). Он профессиональный игрок и бывший преступник, которого Макс выследил и отправил за решетку за несколько лет до нынешних событий.
Однако встреча с неприятелем — не единственная проблема на пути Борлунда. Обнаружив в Мексике пропавшую Рэйчел, он узнает, что она добровольно сбежала от мужа (тот оказывается тираном). Теперь перед Максом трудный выбор: вернуть ее мужу или помочь обрести свободу. Задачу герою также усложняют безжалостные наемники, взявшие Рэйчел в заложники, и озлобленный Джо.
Для Кристофа Вальца — это второй проект, в котором он сыграет охотника за головами, после фильма Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" (2012).
Сценарий к ленте напишет Уолтер Хилл в соавторстве с Мэттом Харрисом. Продюсируют картину Джереми Уолл, Кирк Д'амико и Кэролин МакМастер.
Дата выхода вестерна и полный актерский состав пока неизвестны.
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КультураУиллем ДефоКвентин ТарантиноКристоф ВальцНью-МексикоМексикаСШАКино и сериалыНовости культуры
 
 
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