https://ria.ru/20210622/evropa-1738038077.html

Путин заявил о неразрывной связи России с Европой

Путин заявил о неразрывной связи России с Европой - РИА Новости, 22.06.2021

Путин заявил о неразрывной связи России с Европой

Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T11:04

2021-06-22T11:04

2021-06-22T11:04

россия

владимир путин

европа

в мире

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ - одно из крупнейших государств Европы и ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с ней.Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210609/germaniya-1736339201.html

россия

европа

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россия, владимир путин, европа, в мире