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Путин заявил о неразрывной связи России с Европой
Путин заявил о неразрывной связи России с Европой - РИА Новости, 22.06.2021
Путин заявил о неразрывной связи России с Европой
Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул,... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:04
2021-06-22T11:04
россия
владимир путин
европа
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ - одно из крупнейших государств Европы и ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с ней.Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля."Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркнул он.
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россия, владимир путин, европа, в мире
Путин заявил о неразрывной связи России с Европой
11:04 22.06.2021
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк

Путин заявил, что Россия ощущает неразрывную культурную и историческую связь с Европой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", приуроченной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, подчеркнул, что РФ - одно из крупнейших государств Европы и ощущает свою неразрывную культурную и историческую связь с ней.
Текст статьи президента для немецкой еженедельной газеты Die Zeit опубликован на сайте Кремля.
"Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает: процветание и безопасность нашего общего континента возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой", - подчеркнул он.
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