https://ria.ru/20210622/evakuatsiya-1738131449.html

В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды

В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды - РИА Новости, 22.06.2021

В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды

Две тысячи посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пищи, пригоревшей на плите, сообщили... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T18:12

2021-06-22T18:12

2021-06-22T18:12

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Две тысячи посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пищи, пригоревшей на плите, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.Сигнал тревоги поступил из ТЦ "Небо" на улице Большой Покровской во вторник в 17.13."…Произошло подгорание пищи на плите. Из здания эвакуировано 2 тысячи человек, в том числе 150 детей. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работало 11 единиц техники и 35 человек личного состава", - заявили в пресс-службе МЧС региона.Ранее сообщалось, что в начале февраля из-за возгорания пищи на плите на фудкорте этого же торгового комплекса из здания были эвакуированы 1200 человек.

https://ria.ru/20210206/evakuatsiya-1596327831.html

россия

нижний новгород

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2021

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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия