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В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды - РИА Новости, 22.06.2021
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды
Две тысячи посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пищи, пригоревшей на плите, сообщили... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T18:12
2021-06-22T18:12
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Две тысячи посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пищи, пригоревшей на плите, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.Сигнал тревоги поступил из ТЦ "Небо" на улице Большой Покровской во вторник в 17.13."…Произошло подгорание пищи на плите. Из здания эвакуировано 2 тысячи человек, в том числе 150 детей. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работало 11 единиц техники и 35 человек личного состава", - заявили в пресс-службе МЧС региона.Ранее сообщалось, что в начале февраля из-за возгорания пищи на плите на фудкорте этого же торгового комплекса из здания были эвакуированы 1200 человек.
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россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Нижнем Новгороде эвакуировали людей из ТЦ из-за подгоревшей еды
18:12 22.06.2021
 
© РИА Новости / Роман ВладимировВид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров

Две тысячи человек эвакуировали из торгового центра в Нижнем Новгороде из-за подгоревшей еды

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июн - РИА Новости. Две тысячи посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра "Небо" в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пищи, пригоревшей на плите, сообщили журналистам в региональном управлении МЧС.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 18:50
Посетителей ТЦ "Океания" в Москве эвакуировали из-за бесхозного предмета
Сигнал тревоги поступил из ТЦ "Небо" на улице Большой Покровской во вторник в 17.13.
"…Произошло подгорание пищи на плите. Из здания эвакуировано 2 тысячи человек, в том числе 150 детей. Жертв и пострадавших нет. На месте пожара работало 11 единиц техники и 35 человек личного состава", - заявили в пресс-службе МЧС региона.
Ранее сообщалось, что в начале февраля из-за возгорания пищи на плите на фудкорте этого же торгового комплекса из здания были эвакуированы 1200 человек.
 
РоссияНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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