https://ria.ru/20210622/ekaterinburg-1738029881.html

В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию для ряда сфер

В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию для ряда сфер - РИА Новости, 22.06.2021

В Екатеринбурге могут ввести обязательную вакцинацию для ряда сфер

Решение о введении обязательной вакцинации работников сфер образования и здравоохранения может быть принято уже во вторник, этот вопрос рассматривается, заявил... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T10:20

2021-06-22T10:20

2021-06-22T10:20

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

евгений куйвашев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

алексей орлов (калмыкия)

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн – РИА Новости. Решение о введении обязательной вакцинации работников сфер образования и здравоохранения может быть принято уже во вторник, этот вопрос рассматривается, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.С 15 мая в регионе фиксируются более 145 случаев коронавируса в сутки, ежедневно число заболевших растет. Всего с начала пандемии в регионе заболели 91,9 тысячи человек, скончались 3,6 тысячи пациентов. В понедельник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night и школьных выпускных, а также закрытии фан-зоны ЕВРО-2020 на "Екатеринбург Арене"."Темпы вакцинации возросли. Не исключено, что сегодня будет принято решение об обязательной вакцинации. Эти решения выносит Роспотребнадзор. Мы вчера на нашем городском штабе эти вопросы рассматривали. Для отдельных категорий населения – врачи, учителя в преддверии нового учебного года – вакцинация будет считаться обязательной", - сказал Орлов на заседании гордумы.Он также отметил, что с "большой долей вероятности" по решению главы региона и оперативного штаба будет введено ограничение на посещение массовых мероприятий только вакцинированными или "имеющими какие-то противопоказания по предъявлению документа". По словам главы уральской столицы, в настоящее время чуть более 205 тысяч жителей Екатеринбурга привиты первым компонентом, 175 тысяч прошли полную вакцинацию.

https://ria.ru/20210622/omsk-1738026118.html

свердловская область

екатеринбург

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, евгений куйвашев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), алексей орлов (калмыкия), свердловская область, екатеринбург, общество