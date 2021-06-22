https://ria.ru/20210622/dtp-1738094497.html

В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали

В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали - РИА Новости, 22.06.2021

В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали

Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" во вторник днём на трассе М-7 под Набережными Челнами в Татарстане: погиб 11-летний мальчик, госпитализированы... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T15:31

2021-06-22T15:31

2021-06-22T16:58

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" во вторник днём на трассе М-7 под Набережными Челнами в Татарстане: погиб 11-летний мальчик, госпитализированы женщина-водитель и двое детей, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Сегодня в 10.20 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны поступило сообщение о том, что на трассе М-7 на повороте в сторону Тогаево произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Газель". В результате ДТП погиб ребенок 11 лет", - сказал Галиев журналистам.По его информации, женщина-водитель и двое детей – трех и четырнадцати лет – живы и доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.Как отмечает МВД по республике, предварительно, виновницей ДТП стала женщина-водитель легкового авто - девушка 1982 года рождения, которая "не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения", не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась со встречным автомобилем "Валдай", а потом с Lada Granta.Водительский стаж девушки, как уточняет МВД, составляет 7 лет. В течение двух лет она не привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в Татарстане.

https://ria.ru/20210620/kvadrotsikl-1737740608.html

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия