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В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали
В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали - РИА Новости, 22.06.2021
В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали
Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" во вторник днём на трассе М-7 под Набережными Челнами в Татарстане: погиб 11-летний мальчик, госпитализированы... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T15:31
2021-06-22T16:58
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" во вторник днём на трассе М-7 под Набережными Челнами в Татарстане: погиб 11-летний мальчик, госпитализированы женщина-водитель и двое детей, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев."Сегодня в 10.20 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны поступило сообщение о том, что на трассе М-7 на повороте в сторону Тогаево произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Газель". В результате ДТП погиб ребенок 11 лет", - сказал Галиев журналистам.По его информации, женщина-водитель и двое детей – трех и четырнадцати лет – живы и доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.Как отмечает МВД по республике, предварительно, виновницей ДТП стала женщина-водитель легкового авто - девушка 1982 года рождения, которая "не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения", не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась со встречным автомобилем "Валдай", а потом с Lada Granta.Водительский стаж девушки, как уточняет МВД, составляет 7 лет. В течение двух лет она не привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в Татарстане.
https://ria.ru/20210620/kvadrotsikl-1737740608.html
республика татарстан (татарстан)
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республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
В Татарстане в ДТП погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали
15:31 22.06.2021 (обновлено: 16:58 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Татарстане в ДТП с "Газелью" погиб ребенок, женщина и еще двое детей пострадали

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 22 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" во вторник днём на трассе М-7 под Набережными Челнами в Татарстане: погиб 11-летний мальчик, госпитализированы женщина-водитель и двое детей, сообщил старший помощник прокурора республики Руслан Галиев.
"Сегодня в 10.20 в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Набережные Челны поступило сообщение о том, что на трассе М-7 на повороте в сторону Тогаево произошло столкновение автомобилей Hyundai и "Газель". В результате ДТП погиб ребенок 11 лет", - сказал Галиев журналистам.
По его информации, женщина-водитель и двое детей – трех и четырнадцати лет – живы и доставлены в больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов.
Как отмечает МВД по республике, предварительно, виновницей ДТП стала женщина-водитель легкового авто - девушка 1982 года рождения, которая "не выбрала скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения", не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Она столкнулась со встречным автомобилем "Валдай", а потом с Lada Granta.
Водительский стаж девушки, как уточняет МВД, составляет 7 лет. В течение двух лет она не привлекалась к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения в Татарстане.
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Республика Татарстан (Татарстан)Набережные ЧелныПроисшествия
 
 
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