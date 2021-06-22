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В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года

В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года - РИА Новости, 22.06.2021

В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года

Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T17:16

2021-06-22T17:16

2021-06-22T17:16

вологодская область

андрей луценко

череповец

вологда

вологодская область

общество

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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в память известного вологжанина Анатолия Дрыгина, руководившего регионом 24 года, сообщил спикер областного парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Памятную доску установили на фасаде здания Заксобрания области. Цветы к скульптурной композиции с изображением бюста Анатолия Дрыгина и стола, на котором раскинута карта Вологодской области, принесли те, кто работал с первым секретарём Вологодского обкома КПСС, Героем Социалистического Труда. Он добавил, что Дрыгин был трижды ранен, награждён боевыми орденами и медалями, из которых - два Ордена Красного Знамени и один Орден Красной Звезды.По словам спикера областного парламента, многие успехи Вологодчины, достигнутые в прежние годы, связаны с именем этого уникального человека. Уже в мирное время Дрыгин эффективно работал на тех постах, на которые направлялся руководством страны."Вологодской области повезло, что в те годы ею руководил такой авторитетный, компетентный и энергичный человек. Многое было сделано для развития промышленности. Сегодня наши череповецкие гиганты – "Северсталь" и "ФосАгро" - как раз управляют теми активами, которые строились во времена деятельности Анатолия Семёновича. Активно развивалось сельское хозяйство. Большое внимание уделялось лесной отрасли, лесопереработке, социальной сфере", - добавил Луценко.Он отметил, что при Дрыгине в Вологде и Череповце в кратчайшие сроки запущены заводы, которые и сегодня составляют гордость Вологодской области.

https://ria.ru/20210527/podderzhka-1734367156.html

череповец

вологда

вологодская область

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андрей луценко, череповец, вологда, вологодская область, общество