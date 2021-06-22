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Вологодская область
https://ria.ru/20210622/drygin-1738119814.html
В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года
В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года - РИА Новости, 22.06.2021
В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года
Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:16
2021-06-22T17:16
вологодская область
андрей луценко
череповец
вологда
вологодская область
общество
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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в память известного вологжанина Анатолия Дрыгина, руководившего регионом 24 года, сообщил спикер областного парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.Памятную доску установили на фасаде здания Заксобрания области. Цветы к скульптурной композиции с изображением бюста Анатолия Дрыгина и стола, на котором раскинута карта Вологодской области, принесли те, кто работал с первым секретарём Вологодского обкома КПСС, Героем Социалистического Труда. Он добавил, что Дрыгин был трижды ранен, награждён боевыми орденами и медалями, из которых - два Ордена Красного Знамени и один Орден Красной Звезды.По словам спикера областного парламента, многие успехи Вологодчины, достигнутые в прежние годы, связаны с именем этого уникального человека. Уже в мирное время Дрыгин эффективно работал на тех постах, на которые направлялся руководством страны."Вологодской области повезло, что в те годы ею руководил такой авторитетный, компетентный и энергичный человек. Многое было сделано для развития промышленности. Сегодня наши череповецкие гиганты – "Северсталь" и "ФосАгро" - как раз управляют теми активами, которые строились во времена деятельности Анатолия Семёновича. Активно развивалось сельское хозяйство. Большое внимание уделялось лесной отрасли, лесопереработке, социальной сфере", - добавил Луценко.Он отметил, что при Дрыгине в Вологде и Череповце в кратчайшие сроки запущены заводы, которые и сегодня составляют гордость Вологодской области.
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андрей луценко, череповец, вологда, вологодская область, общество

В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года

17:16 22.06.2021
 
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиМемориальный горельеф в память об Анатолии Дрыгине на фасаде здания Законодательного Собрания в Вологде
Мемориальный горельеф в память об Анатолии Дрыгине на фасаде здания Законодательного Собрания в Вологде - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в память известного вологжанина Анатолия Дрыгина, руководившего регионом 24 года, сообщил спикер областного парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Памятную доску установили на фасаде здания Заксобрания области. Цветы к скульптурной композиции с изображением бюста Анатолия Дрыгина и стола, на котором раскинута карта Вологодской области, принесли те, кто работал с первым секретарём Вологодского обкома КПСС, Героем Социалистического Труда.
"Все помним, что 22 июня, 80 лет назад началась Великая Отечественная война. И именно сегодня мы вместе с вами открываем горельеф в память об Анатолии Семёновиче Дрыгине, который руководил Вологодской областью в течение 24-х лет. Фронтовик, который участвовал в Великой Отечественной войне, Анатолий Семёнович начал её политруком роты, а закончил – командиром стрелкового полка, при этом, не имея специального военного образования", - сказал Луценко.
Он добавил, что Дрыгин был трижды ранен, награждён боевыми орденами и медалями, из которых - два Ордена Красного Знамени и один Орден Красной Звезды.
"Исполнителем мемориала стала заслуженный скульптор России Елена Безбородова. Стоимость горельефа составила 2,8 миллиона рублей. Депутаты, особенно те, кто лично знал и работал с Анатолием Дрыгиным, активно подключились к этой работе", - сказал Луценко.
По словам спикера областного парламента, многие успехи Вологодчины, достигнутые в прежние годы, связаны с именем этого уникального человека. Уже в мирное время Дрыгин эффективно работал на тех постах, на которые направлялся руководством страны.
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"Вологодской области повезло, что в те годы ею руководил такой авторитетный, компетентный и энергичный человек. Многое было сделано для развития промышленности. Сегодня наши череповецкие гиганты – "Северсталь" и "ФосАгро" - как раз управляют теми активами, которые строились во времена деятельности Анатолия Семёновича. Активно развивалось сельское хозяйство. Большое внимание уделялось лесной отрасли, лесопереработке, социальной сфере", - добавил Луценко.
Он отметил, что при Дрыгине в Вологде и Череповце в кратчайшие сроки запущены заводы, которые и сегодня составляют гордость Вологодской области.
 
Вологодская областьАндрей ЛуценкоЧереповецВологдаВологодская областьОбщество
 
 
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