В Вологде открыли памятную доску Дрыгину, руководившему регионом 24 года
© Фото : Законодательное Собрание Вологодской областиМемориальный горельеф в память об Анатолии Дрыгине на фасаде здания Законодательного Собрания в Вологде
ВОЛОГДА, 22 июн – РИА Новости. Депутаты Заксорания Вологодчины, предприятия области, вологжане и общественные организации собрали 2,8 миллиона рублей на создание мемориального горельефа в память известного вологжанина Анатолия Дрыгина, руководившего регионом 24 года, сообщил спикер областного парламента - руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Луценко.
Памятную доску установили на фасаде здания Заксобрания области. Цветы к скульптурной композиции с изображением бюста Анатолия Дрыгина и стола, на котором раскинута карта Вологодской области, принесли те, кто работал с первым секретарём Вологодского обкома КПСС, Героем Социалистического Труда.
"Все помним, что 22 июня, 80 лет назад началась Великая Отечественная война. И именно сегодня мы вместе с вами открываем горельеф в память об Анатолии Семёновиче Дрыгине, который руководил Вологодской областью в течение 24-х лет. Фронтовик, который участвовал в Великой Отечественной войне, Анатолий Семёнович начал её политруком роты, а закончил – командиром стрелкового полка, при этом, не имея специального военного образования", - сказал Луценко.
Он добавил, что Дрыгин был трижды ранен, награждён боевыми орденами и медалями, из которых - два Ордена Красного Знамени и один Орден Красной Звезды.
"Исполнителем мемориала стала заслуженный скульптор России Елена Безбородова. Стоимость горельефа составила 2,8 миллиона рублей. Депутаты, особенно те, кто лично знал и работал с Анатолием Дрыгиным, активно подключились к этой работе", - сказал Луценко.
По словам спикера областного парламента, многие успехи Вологодчины, достигнутые в прежние годы, связаны с именем этого уникального человека. Уже в мирное время Дрыгин эффективно работал на тех постах, на которые направлялся руководством страны.
"Вологодской области повезло, что в те годы ею руководил такой авторитетный, компетентный и энергичный человек. Многое было сделано для развития промышленности. Сегодня наши череповецкие гиганты – "Северсталь" и "ФосАгро" - как раз управляют теми активами, которые строились во времена деятельности Анатолия Семёновича. Активно развивалось сельское хозяйство. Большое внимание уделялось лесной отрасли, лесопереработке, социальной сфере", - добавил Луценко.