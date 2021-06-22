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Правительство назвало сроки тестирования цепочки "движения" древесины
Правительство назвало сроки тестирования цепочки "движения" древесины - РИА Новости, 22.06.2021
Правительство назвало сроки тестирования цепочки "движения" древесины
Второй этап тестирования цепочки "движения" древесины от заготовки на делянке до склада готовой продукции в автоматизированной системе отслеживания торговли... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:28
2021-06-22T14:28
россия
виктория абрамченко
александр усс
красноярский край
экономика
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КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Второй этап тестирования цепочки "движения" древесины от заготовки на делянке до склада готовой продукции в автоматизированной системе отслеживания торговли лесом (ЛесЕГАИС) начнется к осени этого года, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на вице-премьера правительства России Викторию Абрамченко.Абрамченко прибыла в понедельник в Красноярский край с рабочим визитом. Первый день ее работы был посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Второй день посвящен вопросам лесной отрасли.Во вторник Абрамченко и губернатор Александр Усс посетили Лесосибирский ЛДК№1 - крупнейший в России лесоперерабатывающий комплекс. Заместитель главы кабмина РФ ознакомилась с современным производством, а также результатами внедрения на предприятии системы учета древесины и сделок с ней."Посмотрели на объекте "Сегежа Групп" в режиме реального времени информационное взаимодействие, которое выстроено уже сегодня в информационной системе ЛесЕГАИС между федеральным агентством лесного хозяйства и лесопромышленниками. Такое взаимодействие на первом этапе уже налажено. Коллеги из бизнеса подтвердили, тестирование прошло успешно, все необходимые формы документов заполняются, регистрация на сайте государственных услуг проходит без сбоев, все работает четко. На следующем этапе осенью мы будем тестировать цепочку прослеживаемости древесины – от заготовки на делянке до склада готовой продукции, до экспортных партий нашего товара", - приводит пресс-службы слова Абрамченко."Строгий учет и прозрачность всего процесса заготовки и переработки древесины - это необходимое условие декриминализации лесной отрасли и наведения порядка. Эту работу мы начали с крупными предприятиями лесного комплекса края. Сейчас тестируем и отрабатываем отдельные моменты. В перспективе модель будет распространена на всех, кто работает в лесопромышленном комплексе. Уверен, мы стоим на пороге очень серьезных изменений в лесной отрасли", - отметил в свою очередь глава региона.В пресс-службе отмечают, что рациональное использование лесов, развитие направления глубокой переработки древесины и отходов лесопиления, цифровизация лесной отрасли – ключевые направления новой лесной политики губернатора Красноярского края.По мнению главы региона, реализация инвестпроектов по глубокой переработке древесины позволит решить проблему утилизации отходов лесопиления и связанных с ней рисков возникновения лесных пожаров, а цифровизация отрасли – обеспечить порядок в лесном хозяйстве.
https://ria.ru/20210521/drevesina-1733233931.html
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россия, виктория абрамченко, александр усс, красноярский край, экономика
Правительство назвало сроки тестирования цепочки "движения" древесины
14:28 22.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанкРуткинский леспромхоз
Руткинский леспромхоз - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Владимир Акимов
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Вице-премьер Абрамченко заявила, что тестирование цепочки "движения" древесины начнется к осени

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 22 июн - РИА Новости. Второй этап тестирования цепочки "движения" древесины от заготовки на делянке до склада готовой продукции в автоматизированной системе отслеживания торговли лесом (ЛесЕГАИС) начнется к осени этого года, сообщила пресс-служба губернатора Красноярского края со ссылкой на вице-премьера правительства России Викторию Абрамченко.
Абрамченко прибыла в понедельник в Красноярский край с рабочим визитом. Первый день ее работы был посвящен экологической повестке и реализации в регионе мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Второй день посвящен вопросам лесной отрасли.
Во вторник Абрамченко и губернатор Александр Усс посетили Лесосибирский ЛДК№1 - крупнейший в России лесоперерабатывающий комплекс. Заместитель главы кабмина РФ ознакомилась с современным производством, а также результатами внедрения на предприятии системы учета древесины и сделок с ней.
"Посмотрели на объекте "Сегежа Групп" в режиме реального времени информационное взаимодействие, которое выстроено уже сегодня в информационной системе ЛесЕГАИС между федеральным агентством лесного хозяйства и лесопромышленниками. Такое взаимодействие на первом этапе уже налажено. Коллеги из бизнеса подтвердили, тестирование прошло успешно, все необходимые формы документов заполняются, регистрация на сайте государственных услуг проходит без сбоев, все работает четко. На следующем этапе осенью мы будем тестировать цепочку прослеживаемости древесины – от заготовки на делянке до склада готовой продукции, до экспортных партий нашего товара", - приводит пресс-службы слова Абрамченко.
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"Строгий учет и прозрачность всего процесса заготовки и переработки древесины - это необходимое условие декриминализации лесной отрасли и наведения порядка. Эту работу мы начали с крупными предприятиями лесного комплекса края. Сейчас тестируем и отрабатываем отдельные моменты. В перспективе модель будет распространена на всех, кто работает в лесопромышленном комплексе. Уверен, мы стоим на пороге очень серьезных изменений в лесной отрасли", - отметил в свою очередь глава региона.
В пресс-службе отмечают, что рациональное использование лесов, развитие направления глубокой переработки древесины и отходов лесопиления, цифровизация лесной отрасли – ключевые направления новой лесной политики губернатора Красноярского края.
По мнению главы региона, реализация инвестпроектов по глубокой переработке древесины позволит решить проблему утилизации отходов лесопиления и связанных с ней рисков возникновения лесных пожаров, а цифровизация отрасли – обеспечить порядок в лесном хозяйстве.
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РоссияВиктория АбрамченкоАлександр УссКрасноярский крайЭкономика
 
 
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