https://ria.ru/20210622/donbass-1738078276.html

Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия

Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия - РИА Новости, 22.06.2021

Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия

Координатор от ОБСЕ гуманитарной подгруппы на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия и больше не участвует в... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T14:09

2021-06-22T14:09

2021-06-22T14:09

ольга кобцева

тони фриш

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ гуманитарной подгруппы на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия и больше не участвует в переговорном процессе, заявила во вторник на брифинге представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что во вторник пройдут переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Сегодняшняя видеоконференция была последней для координатора гуманитарной группы. К сожалению, господин Фриш не будет больше участвовать в переговорном процессе, он сложил свои полномочия как представителя от ОБСЕ", - заявила Кобцева на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html

https://ria.ru/20210608/donbass-1736170507.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ольга кобцева, тони фриш, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире