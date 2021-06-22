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Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия
Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия - РИА Новости, 22.06.2021
Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия
Координатор от ОБСЕ гуманитарной подгруппы на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия и больше не участвует в... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T14:09
2021-06-22T14:09
ольга кобцева
тони фриш
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
оон
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ гуманитарной подгруппы на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия и больше не участвует в переговорном процессе, заявила во вторник на брифинге представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что во вторник пройдут переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу."Сегодняшняя видеоконференция была последней для координатора гуманитарной группы. К сожалению, господин Фриш не будет больше участвовать в переговорном процессе, он сложил свои полномочия как представителя от ОБСЕ", - заявила Кобцева на брифинге.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210622/donbass-1738026931.html
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донецкая народная республика
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ольга кобцева, тони фриш, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире
Координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия
14:09 22.06.2021
 
© РИА НовостиКоординатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных
Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш и представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева возле Луганского СИЗО после посещения военнопленных - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости

В ЛНР заявили, что координатор от ОБСЕ Фриш на переговорах по Донбассу сложил полномочия

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ гуманитарной подгруппы на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Тони Фриш сложил полномочия и больше не участвует в переговорном процессе, заявила во вторник на брифинге представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что во вторник пройдут переговоры рабочих подгрупп по политическим, гуманитарным, экономическим вопросам и вопросам безопасности. На среду запланировано заседание контактной группы по Донбассу.
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ДНР поднимет вопрос о преследовании Киевом освобожденных при обменах
"Сегодняшняя видеоконференция была последней для координатора гуманитарной группы. К сожалению, господин Фриш не будет больше участвовать в переговорном процессе, он сложил свои полномочия как представителя от ОБСЕ", - заявила Кобцева на брифинге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 16:14
В ЛНР призвали сделать минские переговоры по Донбассу публичными
 
Ольга КобцеваТони ФришОБСЕЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
 
 
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