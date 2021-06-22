ДНР поднимет вопрос о преследовании Киевом освобожденных при обменах
ДНР поднимет вопрос о прекращении преследования Киевом освобожденных при обменах
ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 22 июн - РИА Новости. Вопрос о прекращении Киевом уголовного преследования освобожденных в рамках обменов пленными в 2019 – 2020 годах планируется обсудить во вторник на заседании гуманитарной подгруппы по Донбассу, сообщили в аппарате омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Началось заседание гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Переговоры участников проходят в режиме видеоконференции", - говорится в пресс-службе аппарата омбудсмена ДНР.
В ведомстве отметили, что планируется обсудить прекращение уголовного преследования освобожденных в рамках обменов пленными в 2019 – 2020 годах, а также "механизм обмена информацией о лицах, удерживаемых в связи с конфликтом, с целью их идентификации и подтверждения".
Представитель пресс-службы делегации самопровозглашенной ЛНР, в свою очередь, уточнил РИА Новости, что на заседании ЛНР ожидает получить гарантии безопасности для открытия пунктов пропуска "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" у линии соприкосновения в Донбассе и согласовать параметры их работы. Представители республики также, как и ДНР, планируют обсудить конкретные сроки выполнения Киевом обязательств по снятию обвинений с людей, переданных в ходе предыдущих обменов пленными.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу запланирована на среду.
Первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР - 20.