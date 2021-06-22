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В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена

В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена - РИА Новости, 22.06.2021

В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена

Активная работа по реализации договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ведется, заявила во вторник официальный представитель РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T09:31

2021-06-22T09:31

2021-06-22T09:47

мария захарова

вашингтон (город)

саммит путина и байдена

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активная работа по реализации договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ведется, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Господин (посол РФ в США Анатолий) Антонов прибыл в Вашингтон, сейчас уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей в качестве посла РФ, центр вообще ни на один день не оставлял эту работу. И все, что было обозначено президентом в качестве задач и направлений для работы, уже к этому приступили - к активной проработке", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html

вашингтон (город)

россия

женева (город)

сша

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