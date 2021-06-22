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В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена
В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена - РИА Новости, 22.06.2021
В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена
Активная работа по реализации договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ведется, заявила во вторник официальный представитель РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T09:31
2021-06-22T09:31
2021-06-22T09:47
мария захарова
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саммит путина и байдена
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
джо байден
владимир путин
женева (город)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Активная работа по реализации договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ведется, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Господин (посол РФ в США Анатолий) Антонов прибыл в Вашингтон, сейчас уже приступил к выполнению своих непосредственных обязанностей в качестве посла РФ, центр вообще ни на один день не оставлял эту работу. И все, что было обозначено президентом в качестве задач и направлений для работы, уже к этому приступили - к активной проработке", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
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мария захарова, вашингтон (город), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В МИД рассказали о работе по реализации договоренностей Путина и Байдена
09:31 22.06.2021 (обновлено: 09:47 22.06.2021)
В МИД заявили, что ведется активная работа по реализации договоренностей Путина и Байдена