https://ria.ru/20210622/dnr-1738065044.html

В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля

В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля - РИА Новости, 22.06.2021

В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило украинских силовиков в препятствовании вывозу обстрелянного ими... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T13:02

2021-06-22T13:02

2021-06-22T13:02

ситуация в днр и лнр

обсе

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк (донецкая область)

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило украинских силовиков в препятствовании вывозу обстрелянного ими санитарного автомобиля, якобы с целью скрыть доказательства их преступлений.Ранее во вторник в ДНР заявили, что украинские силовики, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, обстреляли эвакуационную группу, которая должна была вывезти раненных и погибших ополченцев в результате обстрела со стороны ВСУ."По имеющимся у нас данным, командированием операции объединенных сил поставлена задача не допустить эвакуации санитарного автомобиля, демонстрация которого станет неопровержимым доказательством спланированного преступления украинских боевиков в нарушении норм гуманитарного права. Таким циничным образом Украина пытается скрыть доказательства своих преступлений", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.В ведомстве отметили, что ждут "немедленного вмешательства в происходящее международных организаций и представителей ОБСЕ для исключения фактов сокрытия военных преступлений Украины в Донбассе".Ранее в ДНР заявили, что в понедельник в результате обстрела со стороны украинских силовиков на западной окраине Донецка погибли четверо и были ранены пятеро ополченцев.

https://ria.ru/20210618/ukraina-1737636644.html

https://ria.ru/20210608/obstrel-1736110159.html

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

украина

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ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), украина, в мире