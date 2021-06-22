https://ria.ru/20210622/dnr-1738065044.html
В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля
В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля - РИА Новости, 22.06.2021
В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило украинских силовиков в препятствовании вывозу обстрелянного ими... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T13:02
2021-06-22T13:02
2021-06-22T13:02
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ДОНЕЦК, 22 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило украинских силовиков в препятствовании вывозу обстрелянного ими санитарного автомобиля, якобы с целью скрыть доказательства их преступлений.Ранее во вторник в ДНР заявили, что украинские силовики, несмотря на предоставленные гарантии безопасности, обстреляли эвакуационную группу, которая должна была вывезти раненных и погибших ополченцев в результате обстрела со стороны ВСУ."По имеющимся у нас данным, командированием операции объединенных сил поставлена задача не допустить эвакуации санитарного автомобиля, демонстрация которого станет неопровержимым доказательством спланированного преступления украинских боевиков в нарушении норм гуманитарного права. Таким циничным образом Украина пытается скрыть доказательства своих преступлений", - говорится в заявлении Народной милиции ДНР.В ведомстве отметили, что ждут "немедленного вмешательства в происходящее международных организаций и представителей ОБСЕ для исключения фактов сокрытия военных преступлений Украины в Донбассе".Ранее в ДНР заявили, что в понедельник в результате обстрела со стороны украинских силовиков на западной окраине Донецка погибли четверо и были ранены пятеро ополченцев.
https://ria.ru/20210618/ukraina-1737636644.html
https://ria.ru/20210608/obstrel-1736110159.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк (донецкая область), украина, в мире
В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарного автомобиля
В ДНР обвинили Киев в препятствовании вывозу санитарной машины, обстрелянной силовиками