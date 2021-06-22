Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США

"Проблема нашей собственности, вы помните, она была захвачена. Мы были лишены многих зданий, объектов недвижимости. И мы будем настаивать, и никогда не смиримся с ситуацией, когда мы лишены возможности использовать те или иные объекты российской государственной собственности", - сказал Антонов журналистам.