https://ria.ru/20210622/dipsobstvennost-1738013185.html
Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США - РИА Новости, 22.06.2021
Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Необходимо решать проблему отнятой США российской дипсобственности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:59
2021-06-22T05:59
2021-06-22T05:59
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Необходимо решать проблему отнятой США российской дипсобственности, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.Антонов подчеркнул, что права на использование этих объектов за Россией. "Это наша собственность и только мы имеем право распоряжаться этой собственностью и решать, что с ней делать", - сказал Антонов.
https://ria.ru/20210622/diplomatiya-1738013076.html
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов: нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США
Посол Антонов заявил, что нужно решать проблему отнятой российской дипсобственности в США