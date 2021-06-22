Антонов: Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США

"Хочу подчеркнуть конструктивный настрой российских дипломатов, российской стороны на выстраивание равноправных прагматичных отношений с США. На сегодняшний день все зависит от политической воли США - готовы ли они на деле реализовать те положительные слова, которые были сказаны двумя нашими президентами в Женеве", - сказал Антонов.