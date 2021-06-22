https://ria.ru/20210622/diplomatiya-1738013076.html
Антонов: Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США
Антонов: Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США - РИА Новости, 22.06.2021
Антонов: Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США
Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T05:56
2021-06-22T05:56
2021-06-22T05:56
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ВАШИНГТОН, 22 июн - РИА Новости. Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США, заявил журналистам посол России в США Анатолий Антонов.
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россия, анатолий антонов, сша, в мире
Антонов: Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США
Посол Антонов заявил, что Россия настроена на выстраивание прагматичных отношений с США