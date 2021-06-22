https://ria.ru/20210622/biznes-1738104014.html

Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам

Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам - РИА Новости, 22.06.2021

Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам

Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях... РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:16

2021-06-22T16:16

2021-06-22T16:16

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях использования QR-кодов, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут."Статистика заболеваемости вынуждает власти все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет. В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Именно друг друга", - подчеркнул Титов.Он напомнил, что бизнес уже не раз подтвердил готовность исполнять санитарные требования лучше, чем закрыться. "Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях – вплоть до малейших деталей. Пока что у предпринимателей остается немало неотвеченных вопросов – не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов", - прокомментировал омбудсмен."Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", - заключил он.

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738092607.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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