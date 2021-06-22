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Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам
Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам - РИА Новости, 22.06.2021
Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам
Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:16
2021-06-22T16:16
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях использования QR-кодов, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут."Статистика заболеваемости вынуждает власти все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет. В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Именно друг друга", - подчеркнул Титов.Он напомнил, что бизнес уже не раз подтвердил готовность исполнять санитарные требования лучше, чем закрыться. "Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях – вплоть до малейших деталей. Пока что у предпринимателей остается немало неотвеченных вопросов – не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов", - прокомментировал омбудсмен."Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", - заключил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, здоровье - общество, москва, общество
Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам
16:16 22.06.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана "Чайхона №1" на улице Дмитрия Ульянова в Москве
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана Чайхона №1 на улице Дмитрия Ульянова в Москве - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать в условиях использования QR-кодов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях использования QR-кодов, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.
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"Статистика заболеваемости вынуждает власти все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет. В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Именно друг друга", - подчеркнул Титов.
Он напомнил, что бизнес уже не раз подтвердил готовность исполнять санитарные требования лучше, чем закрыться. "Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях – вплоть до малейших деталей. Пока что у предпринимателей остается немало неотвеченных вопросов – не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов", - прокомментировал омбудсмен.
"Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", - заключил он.
 
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