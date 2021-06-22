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Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов
Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов - РИА Новости, 22.06.2021
Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов
Стоимость биткоина падает во вторник более чем на 11% за сутки, опускаясь до 31 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T01:02
2021-06-22T01:02
2021-06-22T01:02
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Стоимость биткоина падает во вторник более чем на 11% за сутки, опускаясь до 31 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 0.54 мск падал в цене на 11,25%, до 31 593 долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 11,15%, до 31 627 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
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биткоин, весь мир, экономика
Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов
Цена биткоина упала до 31 тысячи долларов