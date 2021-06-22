https://ria.ru/20210622/bilety-1738063297.html

Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле

Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле - РИА Новости, 22.06.2021

Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле

, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T12:56

2021-06-22T12:56

2021-06-22T13:02

новости культуры

культура

даниил крамер

миа "россия сегодня"

фестиваль koktebel jazz party

риа новости

дмитрий киселев

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/17/1576191641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6d762984e82a097992024520825b0524.jpg

МОСКВА, 22 июн — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Открыта продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей.Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских джазменов заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления Биг-бенда Георгия Гараняня (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand. В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев. Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.

https://ria.ru/20210621/uchastniki-1737933778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, даниил крамер, миа "россия сегодня", фестиваль koktebel jazz party, риа новости, дмитрий киселев, новости агентства