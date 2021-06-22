Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле
12:56 22.06.2021 (обновлено: 13:02 22.06.2021)
© РИА Новости / Алексей МайшевПевица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый Бэнд" выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
МОСКВА, 22 июн — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Открыта продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей.
Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских джазменов заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления Биг-бенда Георгия Гараняня (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.
В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа.
С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".
Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.