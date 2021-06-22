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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210622/bilety-1738063297.html
Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле
Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле - РИА Новости, 22.06.2021
Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле
, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T12:56
2021-06-22T13:02
новости культуры
культура
даниил крамер
миа "россия сегодня"
фестиваль koktebel jazz party
риа новости
дмитрий киселев
новости агентства
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МОСКВА, 22 июн — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Открыта продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа. Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей.Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских джазменов заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления Биг-бенда Георгия Гараняня (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand. В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа. С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу. Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев. Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
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новости культуры, даниил крамер, миа "россия сегодня", фестиваль koktebel jazz party, риа новости, дмитрий киселев, новости агентства

Стартовала продажа билетов на 19-й сезон джаза в Коктебеле

12:56 22.06.2021 (обновлено: 13:02 22.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевПевица Анастасия Лютова и коллектив "Лютый Бэнд" выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
Певица Анастасия Лютова и коллектив Лютый Бэнд выступают на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — Пресс-служба Koktebel Jazz Party. Открыта продажа билетов на главное музыкальное событие лета в Крыму, международный фестиваль Koktebel Jazz Party, который пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа.
Билеты можно приобрести на сайте Concert.ru, а также в дни фестиваля в кассах на его площадках. Стоимость входных билетов — 500 рублей, стоимость билетов в партер — 1000 рублей.
Ранее оргкомитет Koktebel Jazz Party-2021 назвал первых его участников. Среди российских джазменов заявлены один из старейших ансамблей традиционного джаза на постсоветском пространстве "Уральский диксиленд", звездный интернациональный ансамбль Якова Окуня, джазовые пианисты Даниил Крамер и Валерий Гороховский. Программа фестиваля также включит выступления Биг-бенда Георгия Гараняня (Краснодар), российского музыканта и композитора Сергея Головни и его ансамбля Electro Machine, участницы шоу "Голос. 2 сезон" Ольги Синяевой и ее проекта AllSeeBand.
В 19-м сезоне джаза в Коктебеле примут участие и зарубежные исполнители - по традиции их имена будут представлены в день открытия, 20 августа.
С полной программой Koktebel Jazz Party-2021 можно будет ознакомиться на сайте фестиваля ближе к датам его проведения.
Для обеспечения безопасности, как участников фестиваля, так и его зрителей, оргкомитетом фестиваля будут соблюдены все необходимые санитарные требования Роспотребнадзора по коронавирусу.
Джазовый фестиваль в Коктебеле возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Имена звездных участников организаторы традиционно держат в секрете. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал Президент РФ Владимир Путин.
Koktebel Jazz Party — это не просто джаз мирового уровня, это настоящая свобода, которая рождает единую вибрацию музыки, моря, тела и души. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Rap Koktebel — фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки, впервые прошел в Крыму в конце августа 2019 года. Инициатором его проведения выступил также Дмитрий Киселев.
Генеральными информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: "Россия: телевидение и радио", Мультимедиа-платформа СМОТРИМ и телеканал "Россия — Культура".
Музыкальным партнером фестиваля станет Радио JAZZ 89.1 FM.
Информационными партнерами Koktebel Jazz Party выступят: РИА Новости, интернет-ресурс TimeOut.ru, канал Изолента live, телеканал "Москва 24", радио Sputnik, сайт "Комсомольской правды" KP.RU, ИД "Аргументы и факты", а также РИА Новости Крым.
Зритель фотографирует выступление музыкантов на открытии Международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 16:40Культура
Объявлены первые участники Koktebel Jazz Party 2021
 
КультураНовости культурыДаниил КрамерМИА "Россия сегодня"Фестиваль Koktebel Jazz PartyРИА НовостиДмитрий КиселевНовости агентства
 
 
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