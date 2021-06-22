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Хорошие новости
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В Магаданской области спасли двух белух
В Магаданской области спасли двух белух - РИА Новости, 22.06.2021
В Магаданской области спасли двух белух
Жители села Тополовка в Северо-Эвенском округе Магаданской области спасли двух белух, которые во время отлива оказались на суше, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:37
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МАГАДАН, 22 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители села Тополовка в Северо-Эвенском округе Магаданской области спасли двух белух, которые во время отлива оказались на суше, рассказал РИА Новости представитель администрации округа."Спасали их фактически всем селом. Поливали водой, сменяли друг друга. На протяжении шести часов люди помогали им дожить до прилива. В итоге все-таки спасли. И белухи ушли в море", — поделился собеседник агентства.Он пояснил, что животные подошли близко к берегу во время нереста сельди. Они охотились на легкую добычу и просто не успели вернуться назад, когда начался отлив.
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Кадры спасения белух, застрявших на отмели во время отлива
Жители села Тополовка в Северо-Эвенском округе Магаданской области спасли двух белух, которые во время отлива оказались на суше, рассказал РИА Новости представитель администрации округа. "Двух белух от большой воды отрезал отлив, они оказались на суше. Спасали их фактически всем селом. Поливали водой, сменяли друг друга. На протяжении шести часов люди помогали им дожить до прилива. В итоге все-таки спасли. И белухи ушли в море", - рассказал собеседник агентства.
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россия, магаданская область, происшествия
В Магаданской области спасли двух белух
16:37 22.06.2021 (обновлено: 21:41 22.06.2021)
 

Жители села в Магаданской области спасли двух белух, оказавшихся на суше во время отлива

Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 июн — РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители села Тополовка в Северо-Эвенском округе Магаданской области спасли двух белух, которые во время отлива оказались на суше, рассказал РИА Новости представитель администрации округа.
"Спасали их фактически всем селом. Поливали водой, сменяли друг друга. На протяжении шести часов люди помогали им дожить до прилива. В итоге все-таки спасли. И белухи ушли в море", — поделился собеседник агентства.
Он пояснил, что животные подошли близко к берегу во время нереста сельди. Они охотились на легкую добычу и просто не успели вернуться назад, когда начался отлив.
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