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В России резко выросли продажи новых люксовых автомобилей
В России резко выросли продажи новых люксовых автомобилей - РИА Новости, 22.06.2021
В России резко выросли продажи новых люксовых автомобилей
Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 70% на фоне низкой базы прошлого года, до 97 штук, говорится в сообщении аналитического агентства... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T17:04
2021-06-22T17:04
россия
автостат
весна
авто
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МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 70% на фоне низкой базы прошлого года, до 97 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат"."В мае россияне купили 97 новых люксовых автомобилей, что на 70% больше, чем год назад", - отмечается в сообщении.По мнению экспертов "Автостата", такой рост произошел исключительно за счет низкой базы мая прошлого года. Весной 2020 года многие автосалоны были закрыты в связи с пандемией коронавируса."Из ярких изменений в данном сегменте стоит отметить тот факт, что сюда добавился еще один участник: Aurus Senat запущен в серийное производство и доступен для заказов. В мае он пока не повлиял на общий расклад, однако в июне, возможно, уже может потеснить какие-то бренды в сегменте Luxury", - добавили в агентстве.В лидерах продаж в мае оказались Bentley - 39 машин (рост в 2,8 раза), Rolls-Royce - в 29 автомобилей (рост в 3,2 раза), замыкает тройку лидеров Ferrari - 11 штук (рост в 11 раз). Следом идут Lamborghini - девять штук (-31%), Mercedes-Benz Maybach S-Class - шесть штук (-50%) и по одной – Aston Martin, Maserati и Aurus.В "Автостате" также напомнили, что рынок новых люксовых машин в России показывает положительную динамику второй месяц. Начиная с октября 2020 года продажи автомобилей этого сегмента падали.
https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html
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россия, автостат, весна, авто, bentley motors, экономика
В России резко выросли продажи новых люксовых автомобилей
17:04 22.06.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Bentley Continental GT Convertible
Автомобиль Bentley Continental GT Convertible - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 70 процентов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июня - РИА Новости. Продажи новых люксовых автомобилей в России в мае выросли на 70% на фоне низкой базы прошлого года, до 97 штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В мае россияне купили 97 новых люксовых автомобилей, что на 70% больше, чем год назад", - отмечается в сообщении.
По мнению экспертов "Автостата", такой рост произошел исключительно за счет низкой базы мая прошлого года. Весной 2020 года многие автосалоны были закрыты в связи с пандемией коронавируса.
"Из ярких изменений в данном сегменте стоит отметить тот факт, что сюда добавился еще один участник: Aurus Senat запущен в серийное производство и доступен для заказов. В мае он пока не повлиял на общий расклад, однако в июне, возможно, уже может потеснить какие-то бренды в сегменте Luxury", - добавили в агентстве.
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В лидерах продаж в мае оказались Bentley - 39 машин (рост в 2,8 раза), Rolls-Royce - в 29 автомобилей (рост в 3,2 раза), замыкает тройку лидеров Ferrari - 11 штук (рост в 11 раз). Следом идут Lamborghini - девять штук (-31%), Mercedes-Benz Maybach S-Class - шесть штук (-50%) и по одной – Aston Martin, Maserati и Aurus.
В "Автостате" также напомнили, что рынок новых люксовых машин в России показывает положительную динамику второй месяц. Начиная с октября 2020 года продажи автомобилей этого сегмента падали.
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