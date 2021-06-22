https://ria.ru/20210622/avstraliya-1738021338.html
Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности
Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности - РИА Новости, 22.06.2021
Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности
Министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей заявила, что власти страны оспорят предложение комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО внести Большой... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T08:54
2021-06-22T08:54
2021-06-22T08:54
большой барьерный риф
юнеско
австралия
в мире
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Министр охраны окружающей среды Австралии Сюзан Лей заявила, что власти страны оспорят предложение комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО внести Большой Барьерный риф в список всемирного наследия, находящегося под угрозой, сообщает местный телеканал ABC.По его данным, комитет предложил внести Большой Барьерный риф в список всемирного наследия в опасности из-за пагубного влияния изменения климата, орган намерен рассмотреть вопрос на встрече в Китае в следующем месяце."Мы ошеломлены внезапным решением... неслыханно, чтобы объект добавляли в список под угрозой или рекомендовали его добавить... без должных предварительных консультаций", - приводит телеканал слова министра.По её словам, авторы рекомендации не учли все те меры, которые принимаются для защиты рифа, например, работы по восстановлению кораллов.Предложение ЮНЕСКО также возмутило представителей туризма, они опасаются, что внесение рифа в список негативно отразится на отрасли, сообщает телеканал.
https://ria.ru/20201014/rif-1579800612.html
https://ria.ru/20180721/1525048999.html
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большой барьерный риф, юнеско, австралия, в мире
Австралия оспорит заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф в опасности
Власти Австралии оспорят заявление ЮНЕСКО, что Большой Барьерный риф находится в опасности