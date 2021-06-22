https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html

Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян

Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян - РИА Новости, 22.06.2021

Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян

Досрочные парламентские выборы в Армении выиграла партия Никола Пашиняна. Его главный соперник, бывший президент Роберт Кочарян, — на втором месте. Оппозиция не РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

2021-06-22T08:00

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

роберт кочарян

ереван

процветающая армения

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Досрочные парламентские выборы в Армении выиграла партия Никола Пашиняна. Его главный соперник, бывший президент Роберт Кочарян, — на втором месте. Оппозиция не признает итоги голосования, опасаясь, что Пашинян пойдет на поводу Баку и Анкары и Армения лишится суверенитета. О самой скандальной кампании в истории республики — в материале РИА Новости.Подозрения и махинации"Партия "Гражданский договор" получила конституционное большинство в парламенте. По данным Центризбиркома, за нас проголосовали 53 процента армян. Под моим руководством в ближайшее время сформируют новое правительство", — обратился Никол Пашинян к жителям Армении сразу после обнародования результатов, призвав сторонников и противников к единству.Пока ЦИК подводил окончательные итоги, и. о. премьер-министра отправился в военный пантеон "Ераблур"почтить память погибших в карабахских войнах. Во время возложения цветов к нему подошла женщина, обняла и сказала: "Я мать погибшего, поздравляю вас с избранием. Очень рада этому".Проигравшие партии обвинили Пашиняна в популизме и предупредили — точку ставить рано. Главный противник действующего премьера Роберт Кочарян, возглавляющий блок "Армения", и вовсе отказался признавать итоги выборов. По данным ЦИК, поддержка его партии превысила 20 процентов. Но не на это рассчитывали сторонники экс-президента."Результаты противоречат процессам в общественной жизни, а потому не внушают доверия. Митинги оппозиции перед голосованием, кризис доверия к власти говорят о совершенно других настроениях", — заявил Кочарян.Он напомнил, что в день выборов в штабе блока "Армения" прошли обыски. Но полиция так и не объяснила причину. Недовольство вызвало и то, что военнослужащих группами привозили на избирательные участки. Но в Минобороны уверяли, что никаких указаний, за кого голосовать, солдаты не получали.Единственное, в чем сошлись и власть, и оппозиция, — эта кампания оказалась самой грязной и скандальной. Не прошедший в парламент блок "Честь имею", продвигаемый еще одним бывшим президентом, Сержем Саргсяном, призвал расследовать нарушения на выборах.Поиск виноватыхПашинян подозревает армянских олигархов в подкупе избирателей для поддержки блока "Армения". А Кочарян грозит наказать тех, кто разбрасывал в Ереване компрометирующие листовки. На них бывший глава республики изображен запачканным кровью и с надписью "Убийца армян".Накануне выборов противостояние партий переросло в уличные перестрелки, погони и угрозы. Лидер блока "Союз демократов Ширян — Бабаджанян" Арман Бабаджанян сообщил, что его автомобиль обстреляли. Удар пришелся на лобовое стекло, сам политик не пострадал.Пальба звучала и на одном из избирательных участков в городе Масис — правда, из газовых пистолетов. Так решали спор члены партий "Процветающая Армения" и "Подъем".Противники Пашиняна всю кампанию обвиняли его в поражении в карабахской войне. Кочарян упрекал соперника в том, что тот не дает жесткого отпора Азербайджану по вопросу транспортных коммуникаций. Попытки Баку построить Зангезурский коридор экс-президент расценивает как покушение на суверенитет Армении.Освобождение Азербайджаном пятнадцати армянских пленных в обмен на карту минных полей в Агдаме оппоненты Пашиняна сочли еще одним предательством — заподозрили его в секретных переговорах с противником. Оппозиция заявила, что Баку целенаправленно подыгрывал всю кампанию Пашиняну как самому слабому, но удобному визави на переговорах по будущему Нагорного Карабаха.Соперников Пашиняна возмутил и приезд в Карабах президента Турции. Вину за возможные последствия от реализации Шушинской декларации, подписанной Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, они возложили на армянского и. о. премьер-министра.Пашинян ответил, что это бывшие президенты — Кочарян и Саргсян — довели страну до кризиса. Процветающая при них коррупция и неподготовленность армии в итоге привели к поражению в войне, уверял он.Рейтинги и антирейтинги"До выборов было понятно, что партия Пашиняна обойдет Кочаряна и Саргсяна. Интрига сохранялась вокруг того, удастся ли и. о. премьера набрать необходимые для формирования правительства большинства 50 процентов голосов. Итоги выборов показали — популярность Пашиняна ниже, чем в 2018-м, но большинство он все же получил", — объясняет армянский политолог Микаэл Золян.Противники Пашиняна понимали, что не обгонят его. Но пытались оттянуть на себя голоса сомневающихся, чтобы заставить и. о. премьера договариваться, полагает эксперт. Еще один вариант, на который рассчитывали Кочарян и Саргсян, — сформировать коалиционное правительство без Пашиняна. В таком сценарии политолог видит много издержек."Оппозиционеры не ладят не только с Пашиняном, но и с друг с другом. Предположим, расклад сил в парламенте оказался в их пользу. Но тогда сложно представить коалиционное правительство: в него вошли бы первый президент Тер-Петросян, второй — Кочарян и третий — Саргсян. Вряд ли они договорились бы по каким-либо проблемам", — рассуждает Золян."Выборы показали — армянское общество оценивает не профессионализм политиков, а верит обещаниям золотых гор. Пашинян не представил план выхода страны из кризиса, но использовал популистские лозунги. Кочарян — профессиональный управленец, кризисный менеджер. Вот только избиратели недооценили эти качества", — говорит политический обозреватель Айк Халятян.Он указывает на результаты голосования в Ереване, где Кочарян и Пашинян набрали примерно равное количество голосов: "У жителей столицы шире доступ к различным источникам информации. Но для большинства армян и. о. премьера, видимо, ментально ближе и понятнее. Однако Пашинян — это Шариков из "Собачьего сердца". За три года у власти он едва выполнил обещания".Для Баку диалог легче"После второй карабахской войны на Южном Кавказе сложилась новая реальность. Независимо от того, кто победил на выборах в Армении, нам придется взаимодействовать. Взгляды Кочаряна на постконфликтное развитие Нагорного Карабаха жестче и непримиримее, чем у Пашиняна. Строить с ним диалог для Баку было бы сложнее", — признает азербайджанский историк и политолог Рафик Исмаилов.Он обращает внимание на карабахскую карту урегулирования, которую продвигал Кочарян. Экс-президент обещал вернуть армян в Гадрут и Шушу, а в перспективе и взять контроль над этими городами.Позиция Пашиняна кажется политологу более реалистичной: "Он дает понять, что и Еревану выгодно разблокировать транспортные маршруты. И выступает за окончательное урегулирование карабахского конфликта, в чем заинтересованы и мы".Рано или поздно армянские и азербайджанские политики придут к осознанию — в силу географии они обречены на взаимодействие. Исмаилов уверен: чем раньше начнется конструктивный диалог, тем лучше для всех.

https://ria.ru/20210610/armeniya-1736354353.html

https://ria.ru/20210604/karabakh-1735492935.html

ереван

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, роберт кочарян, ереван, процветающая армения, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире