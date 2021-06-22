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Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике
Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике - РИА Новости, 22.06.2021
Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике
Работа по усилению группировки российских войск будет эффективным ответом на попытки дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T16:07
2021-06-22T16:07
россия
арктика
дмитрий медведев
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Работа по усилению группировки российских войск будет эффективным ответом на попытки дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций там, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике."Нам нужно продолжать, естественно, ту работу, которая ведется в последние годы, и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений. Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций", - заявил Медведев.
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россия, арктика, дмитрий медведев
Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике
16:07 22.06.2021
 
© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийская военная база "Арктический трилистник" на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Медведев рассказал об эффективном ответе на попытки дестабилизации в Арктике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Работа по усилению группировки российских войск будет эффективным ответом на попытки дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций там, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.
"Нам нужно продолжать, естественно, ту работу, которая ведется в последние годы, и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений. Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций", - заявил Медведев.
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РоссияАрктикаДмитрий Медведев
 
 
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