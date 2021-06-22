https://ria.ru/20210622/arktika-1738101506.html

Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике

Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике - РИА Новости, 22.06.2021

Медведев рассказал об ответе на попытки дестабилизации в Арктике

Работа по усилению группировки российских войск будет эффективным ответом на попытки дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских РИА Новости, 22.06.2021

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

2021-06-22T16:07

россия

арктика

дмитрий медведев

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Работа по усилению группировки российских войск будет эффективным ответом на попытки дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций там, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Во вторник он провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике."Нам нужно продолжать, естественно, ту работу, которая ведется в последние годы, и по усилению группировки российских войск, и по оснащению этой группировки современными видами вооружений. Это будет в любом случае эффективным ответом на попытки зарубежных стран дестабилизировать обстановку в Арктике и создать условия для антироссийских провокаций", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20210622/arktika-1738095447.html

россия

арктика

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россия, арктика, дмитрий медведев