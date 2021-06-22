Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210622/aeroflot-1738047478.html
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных - РИА Новости, 22.06.2021
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество разрешенных к перевозке одним пассажиром животных с одного до трех, сняла запрет на перелеты мопсов и... РИА Новости, 22.06.2021
2021-06-22T11:37
2021-06-22T11:37
россия
аэрофлот
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_a83acd620e55c8965d9e74d1e2e982b2.jpg
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество разрешенных к перевозке одним пассажиром животных с одного до трех, сняла запрет на перелеты мопсов и уточнила требования к контейнерам для питомцев, сообщает пресс-служба компании"Аэрофлот" внёс изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелёта всех категорий пассажиров. В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешённых к перевозке одним пассажиром с одного до трёх животных", - говорится в сообщении.В салоне самолёта в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг. Пассажирам и членам их семей, перевозящим 2 контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолётах. Пассажиру, перевозящему животное дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа, представлена возможность провоза коляски для животного и её использование до посадки на борт (услуга предоставляется с учётом инфраструктуры аэропортов, если вес коляски не превышает 10 кг и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трёх измерений 203 см).Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до 6 часов (ранее - не менее 24 часов до вылета). Уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного. В соответствии с новыми правилами при регистрации проводится фотосъёмка животного и клетки, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца.Изменены требования к погрузке животных на борт: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне и требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Выделены специальные места для обеспечения комфортного ожидания животного. Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12.Также "Аэрофлот" запустил обновлённый раздел на сайте, на котором путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелёту, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы. В перспективе авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте перевозчика или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полётной страховки.
https://ria.ru/20210512/puteshestviya-1731805060.html
https://ria.ru/20210406/styuardessa-1604304232.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590786705_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_9e0eed8de31f30a5862fb5a5c9929c71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, аэрофлот, общество
"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных
11:37 22.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево
Самолет авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

"Аэрофлот" разрешил пассажирам перевозить больше животных и снял запрет на перевозку мопсов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" увеличила количество разрешенных к перевозке одним пассажиром животных с одного до трех, сняла запрет на перелеты мопсов и уточнила требования к контейнерам для питомцев, сообщает пресс-служба компании
"Аэрофлот" внёс изменения в правила и процедуры перевозки животных. Нововведения направлены на обеспечение комфортного и безопасного перелёта всех категорий пассажиров. В соответствии с новыми правилами увеличено количество питомцев, разрешённых к перевозке одним пассажиром с одного до трёх животных", - говорится в сообщении.
В салоне самолёта в одной переноске можно провозить двух взрослых животных (6+ месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает 8 кг. Пассажирам и членам их семей, перевозящим 2 контейнера с животными в салоне, разрешено их размещение в центральном блоке кресел на широкофюзеляжных самолётах. Пассажиру, перевозящему животное дополнительно к норме бесплатного регистрируемого багажа, представлена возможность провоза коляски для животного и её использование до посадки на борт (услуга предоставляется с учётом инфраструктуры аэропортов, если вес коляски не превышает 10 кг и размеры в сложенном состоянии не превышают в сумме трёх измерений 203 см).
Время подачи запроса на перевозку питомцев сокращено до 6 часов (ранее - не менее 24 часов до вылета). Уточнены требования к контейнерам для обеспечения безопасной перевозки и защиты животного. В соответствии с новыми правилами при регистрации проводится фотосъёмка животного и клетки, на клетку крепится стикер с данными питомца и телефоном владельца.
Еда в самолете - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 03:27Туризм
Стюардесса пояснила, как бесплатно получить дополнительные воздушные мили
Изменены требования к погрузке животных на борт: введены дополнительные ограничения максимального времени нахождения контейнера на перроне и требования по использованию защиты клетки при транспортировке от непогоды. Выделены специальные места для обеспечения комфортного ожидания животного. Сняты ограничения на перевозку собак брахицефальных пород: мопсов, боксёров, бульдогов, пекинесов, ши-тцу. Сокращён список потенциально опасных пород собак, которые запрещены к перевозке. Ранее список содержал 75 пород, после сокращения — 12.
Также "Аэрофлот" запустил обновлённый раздел на сайте, на котором путешественники могут найти простой и понятный алгоритм подготовки к перелёту, исчерпывающую информацию и ответы на часто задаваемые вопросы. В перспективе авиакомпания запустит онлайн-сервис по бронированию и оплате перевозки животных. Пассажиры смогут делать это через личный кабинет на сайте перевозчика или в мобильном приложении. Также пассажиры смогут перед путешествием застраховать питомцев в рамках своей полётной страховки.
Вид через иллюминатор самолета - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 01:26Туризм
Стюардесса рассказала, почему нельзя прислоняться к иллюминатору
 
РоссияАэрофлотОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34СМИ: в России обсудят возможность введения акцизов на сладкие напитки
08:29В Минске впервые выявили индийский штамм коронавируса
08:26Патрушев и секретари СБ стран ШОС обсудили с Рахмоном тему безопасности
08:18В Москве стартовал второй этап благоустройства возле вокзала "Восточный"
08:15В Японском море начались масштабные учения российских военных
08:14Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу, заявил климатолог
08:11Мишустин отметил важность создания благоприятного инвестклимата
08:03Москвичам пообещали двойной температурный рекорд
08:00"Взвалить убытки на Россию". Чем опасны новые санкции против Белоруссии
07:40Иезуит рассказал о деятельности ордена в России
07:31МГУ возглавил рейтинг университетов, наиболее популярных у абитуриентов
07:30Священник опроверг популярные слухи об ордене иезуитов
07:24В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за коронавируса
07:13Каждый пятый россиянин боится, что на работе его заменит робот
07:09Стивен Спилберг заключил долгосрочный контракт с Netflix
07:01Приморец угрожал зажигалкой на АЗС, требуя девять тысяч литров бензина
07:00Ученые назвали еще одну опасность хронического стресса
06:56Норкин рассказал анекдот о вылете сборной России с ЕВРО-2020
06:32Минэнерго оценило ситуацию с дизелем и СУГ в России
06:31В Минэнерго рассказали, что влияет на цены на авиакеросин
Лента новостейМолния