https://ria.ru/20210621/zatoplenie-1737893686.html
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней - РИА Новости, 21.06.2021
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
2021-06-21T13:22
2021-06-21T13:22
2021-06-21T13:22
видео
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Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.
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5
4.7
96
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До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены. Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.
2021-06-21T13:22
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PT0M53S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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видео, видео
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
2021-06-21T13:22
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PT0M53S
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.