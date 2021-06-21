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До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней - РИА Новости, 21.06.2021
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
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Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены. Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.
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60
видео, видео
До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
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До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней

13:22 21.06.2021
 
Читать ria.ru в
После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.
Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.
 
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