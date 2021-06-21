https://ria.ru/20210621/zatoplenie-1737893686.html

До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней

До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней - РИА Новости, 21.06.2021

До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней

После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены.

2021-06-21T13:22

2021-06-21T13:22

2021-06-21T13:22

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Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

До дома вплавь: Красноярск затопило после ливней После мощного ливня многие улицы Красноярска оказались затоплены. Ливневая канализация с потоками воды не справлялась. Движение на дорогах было затруднено. Центр города остался без энергоснабжения. Людям пришлось добираться домой вброд. 2021-06-21T13:22 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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