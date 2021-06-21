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ЦИК обсудит распределение средств на выборы в Госдуму
ЦИК обсудит распределение средств на выборы в Госдуму - РИА Новости, 21.06.2021
ЦИК обсудит распределение средств на выборы в Госдуму
ЦИК России планирует на этой неделе рассмотреть вопрос распределения бюджетных средств на выборы в Госдуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T14:33
2021-06-21T14:41
николай булаев
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЦИК России планирует на этой неделе рассмотреть вопрос распределения бюджетных средств на выборы в Госдуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.Как следует из календарного плана подготовки и проведения выборов в Госдуму, принятого ранее Центризбиркомом, средства, выделенные из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, должны поступить в распоряжение ЦИК России не позднее 26 июня. Распределить эти средства между избирательными комиссиями регионов ЦИК должен не позднее 30 июля, а те, в свою очередь, должны распределить деньги между окружными и территориальными избирательными комиссиями не позднее 19 августа."Да, планируем вопрос на среду. Хотя закон предусматривает, что рассмотреть этот вопрос можно не позднее чем за 50 дней до дня голосования, ЦИК планирует рассмотреть его в максимально быстрые сроки", - сказал Булаев.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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николай булаев, цик рф, госдума рф, политика
ЦИК обсудит распределение средств на выборы в Госдуму
14:33 21.06.2021 (обновлено: 14:41 21.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЦИК планирует рассмотреть вопрос распределения бюджетных средств на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. ЦИК России планирует на этой неделе рассмотреть вопрос распределения бюджетных средств на выборы в Госдуму, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Как следует из календарного плана подготовки и проведения выборов в Госдуму, принятого ранее Центризбиркомом, средства, выделенные из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, должны поступить в распоряжение ЦИК России не позднее 26 июня. Распределить эти средства между избирательными комиссиями регионов ЦИК должен не позднее 30 июля, а те, в свою очередь, должны распределить деньги между окружными и территориальными избирательными комиссиями не позднее 19 августа.
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"Да, планируем вопрос на среду. Хотя закон предусматривает, что рассмотреть этот вопрос можно не позднее чем за 50 дней до дня голосования, ЦИК планирует рассмотреть его в максимально быстрые сроки", - сказал Булаев.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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