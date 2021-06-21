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В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция
В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2021
В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция
В Брестской крепости состоится презентация книги, изданной Постоянным Комитетом Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:00
2021-06-21T12:00
2021-06-21T12:29
союзное государство
россия
музей победы
дмитрий мезенцев
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В Брестской крепости состоится презентация книги, изданной Постоянным Комитетом Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В издание вошли материалы, предоставленные Мемориальным комплексом "Брестская крепость – Герой" и главным военно-историческим музеем России по тематике Великой Отечественной войны – Музеем Победы.
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LIVE: В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ
LIVE: В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ
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видео, россия, музей победы, дмитрий мезенцев
В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция
В Брестской крепости состоится презентация книги, изданной Постоянным Комитетом Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны.
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