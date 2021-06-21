https://ria.ru/20210621/vozlozhenie-1737873804.html

В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция

В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция - РИА Новости, 21.06.2021

В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ. Прямая трансляция

В Брестской крепости состоится презентация книги, изданной Постоянным Комитетом Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T12:00

2021-06-21T12:00

2021-06-21T12:29

союзное государство

россия

музей победы

дмитрий мезенцев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737858060_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_27930e146a0673397e1ed1a4fa292134.jpg

В Брестской крепости состоится презентация книги, изданной Постоянным Комитетом Союзного государства к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В издание вошли материалы, предоставленные Мемориальным комплексом "Брестская крепость – Герой" и главным военно-историческим музеем России по тематике Великой Отечественной войны – Музеем Победы.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ LIVE: В Бресте презентуют книгу к 80-летию начала ВОВ 2021-06-21T12:00 true PT99M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, музей победы, дмитрий мезенцев