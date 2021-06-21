https://ria.ru/20210621/vkontakte-1737937559.html

Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор

Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор - РИА Новости, 21.06.2021

Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор

РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T17:06

2021-06-21T17:06

2021-06-21T17:06

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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт. В этих группах можно черпать идеи для оригинального интерьера, находиться полезные советы, а также обмениваться опытом с единомышленниками.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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