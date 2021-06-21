Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор
© Студия ЕЕDS Interior designДесять оригинальных способов переделать интерьер съемной квартиры под себя
© Студия ЕЕDS Interior design
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт.
В этих группах можно черпать идеи для оригинального интерьера, находиться полезные советы, а также обмениваться опытом с единомышленниками.
- —Идеи для дома - Дизайн интерьера. Здесь можно найти идеи для ремонта дома, квартиры и даже комнаты.
- —Строительство и ремонт Дома - вДомишке. В группе рассказывают о загородном строительстве, обустройстве и ремонте квартир. Здесь также выкладывают полезные отзывы на инструменты с высоким рейтингом.
- —Хитрости Ремонта. Полезные и интересные идеи, а так же хитрости для ремонта дома и квартиры.
- —Азбука ремонта | Строительство. Полезные статьи о строительстве, ландшафтном дизайне и декоре загородных домов.
- —Скандинавский стиль, интерьер и декор. Группа будет интересна любителям скандинавского стиля. Здесь также публикуются подборки вдохновляющих интерьеров.