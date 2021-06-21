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Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор
Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор - РИА Новости, 21.06.2021
Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор
РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T17:06
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МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт. В этих группах можно черпать идеи для оригинального интерьера, находиться полезные советы, а также обмениваться опытом с единомышленниками.
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Лучшие паблики ВКонтакте про интерьер и декор

17:06 21.06.2021
 
© Студия ЕЕDS Interior designДесять оригинальных способов переделать интерьер съемной квартиры под себя
Десять оригинальных способов переделать интерьер съемной квартиры под себя
© Студия ЕЕDS Interior design
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июня - РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте собрали пять пабликов, на которые стоит подписаться всем, кто планирует ремонт.
В этих группах можно черпать идеи для оригинального интерьера, находиться полезные советы, а также обмениваться опытом с единомышленниками.
 
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