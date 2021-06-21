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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737985380.html
В Италии начали увольнять непривитых медиков, сообщили СМИ
В Италии начали увольнять непривитых медиков, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.06.2021
В Италии начали увольнять непривитых медиков, сообщили СМИ
В Италии начали отстранять от исполнения служебных обязанностей медицинских работников, которые до сих пор не сделали прививки от COVID-19, сообщил в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T22:29
2021-06-21T22:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
эмилия-романья
кампания (италия)
апулия
здоровье - общество
италия
вакцинация
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РИМ, 21 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии начали отстранять от исполнения служебных обязанностей медицинских работников, которые до сих пор не сделали прививки от COVID-19, сообщил в понедельник новостной телеканал Sky TG24.Кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса стартовала на Апеннинах 27 декабря, когда первыми в Италии были вакцинированы сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Сразу же после этого вакцинация врачей и медперсонала продолжилась в общенациональном масштабе.Совет министров Италии 1 апреля принял очередной декрет по борьбе с COVID-19, который предусматривал обязательную вакцинацию для всех медработников страны. Эта обязанность распространялась на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках. Согласно правительственному декрету медработнику, который отказался от вакцинации, могла быть предложена иная работа без контакта с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Однако в обычной ситуации таких работников можно просто отстранить от работы без сохранения содержания до 31 декабря 2021 года.Правительственный декрет предусматривал, что информация обо всех медработниках, отказывающихся вакцинироваться, должна быть направлена медицинским властям не позднее 16 апреля. Однако на деле для этого потребовалось более двух месяцев, и теперь первых "отказников" начинают отстранять от работы, если они сразу же не делают прививку.Об обязанности всех медиков вакцинироваться от COVID-19 напомнил в минувшую пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, который указал, что в остальном вакцинационная кампания по-прежнему будет проходить на Апеннинах исключительно в добровольном порядке.Согласно последним данным ведомства комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19, в Италии до сих пор не вакцинировались чуть менее 46 тысяч медработников, то есть 2,3% от их общего числа. Больше всего таких медиков в области Эмилия-Романья (14 тысяч), а также на Сицилии (9,5 тысячи) и в Апулии (9 тысяч). Правда, большинство из них уже записалось на прививку от коронавируса.Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно данным минздрава на вечер понедельника, в стране распределены свыше 46,2 миллиона доз вакцин, первую инъекцию сделали уже более половины итальянцев. Завершили иммунизацию почти 15,9 миллиона граждан (29,4% населения в возрасте старше 12 лет).
https://radiosputnik.ria.ru/20210619/vaktsinatsiya-1737684942.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210615/1737139329.html
эмилия-романья
кампания (италия)
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коронавирус covid-19, коронавирусы, эмилия-романья, кампания (италия), апулия, здоровье - общество, италия, вакцинация, в мире
В Италии начали увольнять непривитых медиков, сообщили СМИ
22:29 21.06.2021
 
© AP Photo / Andrew MedichiniЗакрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме
Закрытый центр вакцинации от коронавируса в Риме - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / Andrew Medichini

Sky TG24 сообщил, что итальянских медиков, не привитых от COVID-19, начали отстранять от работы

Читать ria.ru в
РИМ, 21 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. В Италии начали отстранять от исполнения служебных обязанностей медицинских работников, которые до сих пор не сделали прививки от COVID-19, сообщил в понедельник новостной телеканал Sky TG24.
Кампания по массовой вакцинации населения от коронавируса стартовала на Апеннинах 27 декабря, когда первыми в Италии были вакцинированы сотрудники Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Риме. Сразу же после этого вакцинация врачей и медперсонала продолжилась в общенациональном масштабе.
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Совет министров Италии 1 апреля принял очередной декрет по борьбе с COVID-19, который предусматривал обязательную вакцинацию для всех медработников страны. Эта обязанность распространялась на специалистов системы здравоохранения, работающих в государственных и частных медицинских и социальных структурах, а также в аптеках. Согласно правительственному декрету медработнику, который отказался от вакцинации, могла быть предложена иная работа без контакта с коллегами и пациентами, но только в случае ее наличия. Однако в обычной ситуации таких работников можно просто отстранить от работы без сохранения содержания до 31 декабря 2021 года.
Правительственный декрет предусматривал, что информация обо всех медработниках, отказывающихся вакцинироваться, должна быть направлена медицинским властям не позднее 16 апреля. Однако на деле для этого потребовалось более двух месяцев, и теперь первых "отказников" начинают отстранять от работы, если они сразу же не делают прививку.
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18 июня, 12:41
Об обязанности всех медиков вакцинироваться от COVID-19 напомнил в минувшую пятницу министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, который указал, что в остальном вакцинационная кампания по-прежнему будет проходить на Апеннинах исключительно в добровольном порядке.
Согласно последним данным ведомства комиссара по чрезвычайной ситуации COVID-19, в Италии до сих пор не вакцинировались чуть менее 46 тысяч медработников, то есть 2,3% от их общего числа. Больше всего таких медиков в области Эмилия-Романья (14 тысяч), а также на Сицилии (9,5 тысячи) и в Апулии (9 тысяч). Правда, большинство из них уже записалось на прививку от коронавируса.
Власти Италии поставили задачу вакцинировать 80% населения и добиться образования коллективного иммунитета в стране к концу сентября. Согласно данным минздрава на вечер понедельника, в стране распределены свыше 46,2 миллиона доз вакцин, первую инъекцию сделали уже более половины итальянцев. Завершили иммунизацию почти 15,9 миллиона граждан (29,4% населения в возрасте старше 12 лет).
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