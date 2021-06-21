https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737951438.html

В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию

В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию - РИА Новости, 21.06.2021

В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что считает необходимым в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в первую... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T18:07

2021-06-21T18:07

2021-06-21T18:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

вениамин кондратьев

здоровье - общество

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 21 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что считает необходимым в ближайшее время ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, в первую очередь для тех, кто работает с людьми."Главврачи ведущих больниц края обратились ко мне с просьбой ввести на территории региона обязательную вакцинацию. К сожалению, ситуация, которая сегодня складывается, не оставляет нам выбора", - написал Кондратьев в своем канале в Telegram, уточнив, что в регионе с 16 июня наблюдается рост числа заболевших."Поэтому считаю необходимым в ближайшее время совместно с Роспотребнадзором края ввести обязательную вакцинацию. В первую очередь для тех, кто работает с людьми", - добавил он.По данным регионального оперштаба, на Кубани за минувшие сутки подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусом, с выздоровлением выписан 51 пациент. В настоящее время в стационарах лечатся 1295 человек с COVID-19, на дому – 1106, в тяжёлом состоянии на ИВЛ находятся 54 заболевших, на ЭКМО – четверо.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

краснодарский край

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, вениамин кондратьев, здоровье - общество, краснодарский край