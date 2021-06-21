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Распространение коронавируса
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В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи
2021-06-21T16:09
2021-06-21T16:09
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
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коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос об отказе от плановой медицинской помощи для невакцинированных жителей Подмосковья пока не рассматривается, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть в дальнейшем по ситуации, по наличии очагов заражения в наших стационарах, если будет количество этих очагов расти, то мы будем вынуждены принять такие меры, на данный момент такого приказа нет", - сказала Стригункова журналистам, отвечая на вопрос о запрете на плановую помощь для невакцинированных.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
16:09 21.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи

Читать ria.ru в
В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос об отказе от плановой медицинской помощи для невакцинированных жителей Подмосковья пока не рассматривается, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
"Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть в дальнейшем по ситуации, по наличии очагов заражения в наших стационарах, если будет количество этих очагов расти, то мы будем вынуждены принять такие меры, на данный момент такого приказа нет", - сказала Стригункова журналистам, отвечая на вопрос о запрете на плановую помощь для невакцинированных.
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