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В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи

В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи

В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи

2021-06-21T16:09

2021-06-21T16:09

2021-06-21T16:09

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос об отказе от плановой медицинской помощи для невакцинированных жителей Подмосковья пока не рассматривается, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть в дальнейшем по ситуации, по наличии очагов заражения в наших стационарах, если будет количество этих очагов расти, то мы будем вынуждены принять такие меры, на данный момент такого приказа нет", - сказала Стригункова журналистам, отвечая на вопрос о запрете на плановую помощь для невакцинированных.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество