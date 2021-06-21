https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737928057.html
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи
2021-06-21T16:09
2021-06-21T16:09
2021-06-21T16:09
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_0:283:3072:2011_1920x0_80_0_0_2094018a9af5fcb74bb4cdc0f45bac60.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Вопрос об отказе от плановой медицинской помощи для невакцинированных жителей Подмосковья пока не рассматривается, сообщила министр здравоохранения и заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова."Мы пока этот вопрос не рассматриваем, будем смотреть в дальнейшем по ситуации, по наличии очагов заражения в наших стационарах, если будет количество этих очагов расти, то мы будем вынуждены принять такие меры, на данный момент такого приказа нет", - сказала Стригункова журналистам, отвечая на вопрос о запрете на плановую помощь для невакцинированных.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576950991_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_d0502aced8d46035d46aa8cb81367437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье не исключили введения ограничений по плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи
В Подмосковье не исключили введения ограничений по оказанию плановой медпомощи