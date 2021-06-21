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Голикова рассказала о вакцинации в учреждениях соцобслуживания

Голикова рассказала о вакцинации в учреждениях соцобслуживания - РИА Новости, 21.06.2021

Голикова рассказала о вакцинации в учреждениях соцобслуживания

Более 60% тех, кто находится в организациях, предоставляющих социальные услуги стационарно, привиты от коронавируса по состоянию на 1 мая, заявила вице-премьер... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:57

2021-06-21T15:57

2021-06-21T15:57

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Более 60% тех, кто находится в организациях, предоставляющих социальные услуги стационарно, привиты от коронавируса по состоянию на 1 мая, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В целях снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала текущего года в стационарных учреждениях социального обслуживания была организована вакцинация. На 1 мая 2021 года ее прошли почти 182 тысячи, или более 60% получателей социальных услуг", - рассказала Голикова в ходе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Она также добавила, что прошли вакцинацию более 83 тысяч сотрудников этих учреждений.Голикова также добавила, что вакцинация сейчас является одним из приоритетов работы Совета и самым эффективным способом защиты от инфекционных заболеваний.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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