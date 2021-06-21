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В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.06.2021
В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
Обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников вводится в Мурманской области,... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T15:47
2021-06-21T15:47
2021-06-21T16:03
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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников вводится в Мурманской области, сообщил оперштаб региона."В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, в Мурманской области будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы торговли, работников транспорта, сотрудников социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций, сотрудников сферы общепита", - говорится в сообщении.В оперштабе пока не уточнили, о каком количестве сотрудников, подлежащих вакцинации, идет речь. О готовности властей ввести обязательную вакцинацию сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.По словам главы региона, в области продолжается рост числа заболевших, власти вынуждены ввести ряд ограничений: запрещаются массовые мероприятия, закрываются театры и дома культуры, детские игровые площадки. Кинотеатры должны ограничить наполняемость до 50%, а фудкорты – перейти в режим работы навынос. Кроме того, в гостиницы региона можно будет заселиться только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.
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В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников
15:47 21.06.2021 (обновлено: 16:03 21.06.2021)
В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для работников торговли и транспорта