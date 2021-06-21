https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737924402.html

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 21.06.2021

В Мурманской области ввели обязательную вакцинацию для ряда работников

Обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников вводится в Мурманской области,... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T15:47

2021-06-21T15:47

2021-06-21T16:03

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МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Обязательная вакцинация от COVID-19 сотрудников сферы торговли, транспорта, госслужащих и ряда других категорий работников вводится в Мурманской области, сообщил оперштаб региона."В связи с продолжающимся ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, в Мурманской области будет введена обязательная вакцинация для сотрудников сферы торговли, работников транспорта, сотрудников социально-культурных объектов, госслужащих, работников образовательных организаций, сотрудников сферы общепита", - говорится в сообщении.В оперштабе пока не уточнили, о каком количестве сотрудников, подлежащих вакцинации, идет речь. О готовности властей ввести обязательную вакцинацию сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис.По словам главы региона, в области продолжается рост числа заболевших, власти вынуждены ввести ряд ограничений: запрещаются массовые мероприятия, закрываются театры и дома культуры, детские игровые площадки. Кинотеатры должны ограничить наполняемость до 50%, а фудкорты – перейти в режим работы навынос. Кроме того, в гостиницы региона можно будет заселиться только с сертификатом о вакцинации, справкой о наличии антител или отрицательном тесте на коронавирус.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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