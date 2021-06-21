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https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737895011.html
Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 21.06.2021
Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:30
2021-06-21T13:30
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
мид израиля‎
израиль
вакцинация
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее МИД Израиля сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в страну с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, и утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно."Переговоры идут и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств здравоохранения. Они пока не публиковали, не дали информацию со списком вакцин, которые сейчас планируются для пропуска. Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится не только в Израиле, но и в других странах", - сказал Иванов журналистам.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
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россия, здоровье - общество, мид израиля‎, израиль, вакцинация
Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
13:30 21.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации от COVID-19
Сертификат о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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В МИД сообщают, что Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ранее МИД Израиля сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в страну с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, и утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно.
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"Переговоры идут и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств здравоохранения. Они пока не публиковали, не дали информацию со списком вакцин, которые сейчас планируются для пропуска. Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится не только в Израиле, но и в других странах", - сказал Иванов журналистам.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоМИД Израиля‎ИзраильВакцинация
 
 
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