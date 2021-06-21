https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737895011.html

Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 21.06.2021

Россия и Израиль обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации

Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:30

2021-06-21T13:30

2021-06-21T13:30

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

мид израиля‎

израиль

вакцинация

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Россия и Израиль ведут переговоры о взаимном признании сертификатов о вакцинации, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее МИД Израиля сообщил, что иностранные вакцинированные туристы смогут в частном порядке въезжать в страну с 1 июля. Отмечается, что список стран, жителям которых будет предоставлена такая возможность, и утвержденных вакцин будет опубликован дополнительно."Переговоры идут и по линии министерств иностранных дел, и по линии министерств здравоохранения. Они пока не публиковали, не дали информацию со списком вакцин, которые сейчас планируются для пропуска. Но, естественно, вопрос о признании наших вакцин ставится не только в Израиле, но и в других странах", - сказал Иванов журналистам.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

https://ria.ru/20210606/maski-1735918887.html

россия

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россия, здоровье - общество, мид израиля‎, израиль, вакцинация