Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737891339.html
В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса
В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021
В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса
В Московской области увеличилась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 4-4,5 раза, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:09
2021-06-21T13:09
новости подмосковья
коронавирус в россии
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730274850_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_5ab58e0afdcf4a7288ad1f06b754ae8a.jpg
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Московской области увеличилась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 4-4,5 раза, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо нашему Минздраву России. Своевременно получаем новые партии вакцины", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.Глава региона отметил, что пункты вакцинации работают даже в ночное время. Губернатор также сообщил, что за прошлую неделю в Подмосковье было госпитализировано около1,5 тысячи человек с коронавирусом.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.
https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737859121.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730274850_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_44459598de133e1330246faa53d9d7be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса

13:09 21.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от COVID-19
Пункт вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Московской области увеличилась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 4-4,5 раза, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо нашему Минздраву России. Своевременно получаем новые партии вакцины", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.
Глава региона отметил, что пункты вакцинации работают даже в ночное время. Губернатор также сообщил, что за прошлую неделю в Подмосковье было госпитализировано около1,5 тысячи человек с коронавирусом.
В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.
Сотрудник скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
10:46Распространение коронавируса
В Подмосковье выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19
 
Новости ПодмосковьяКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:24Михаил Гуцериев попал в санкционный список ЕС за поддержку Лукашенко
17:23В Москве водитель фуры врезался в подземный переход
17:14США ввели санкции против Белоруссии
17:12В ЛДПР опровергли сообщения о переходе Жириновского в Совфед
17:11На Москву надвигается "атмосферный монстр", предупредили синоптики
17:07ЕС ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии
17:03В Новгородской области маски станут "пропуском" на рабочее место
17:01Экс-главу правительства Астраханской области приговорили к пяти годам
16:58В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58Американские военные взорвали мощную бомбу рядом со своим авианосцем
16:55Глава Евросовета поздравил Пашиняна с победой партии на выборах
16:53Глава Чувашии не исключил введения ограничений из-за COVID-19
16:51В СК прокомментировали смерть заключенного в ярославской колонии
16:45Проекты RT к 75-летию Победы вышли в финал "Каннских львов"
16:40Двоих человек госпитализировали после ДТП с автобусами на Кубани
16:38Глава ХАМАС в Газе заявил о неудачной встрече со спецкоординатором ООН
16:36В Архангельске ужесточили приговор мужчине, поливавшему ребенка кипятком
16:36Мосгорсуд продлил домашний арест экс-чиновника Россельхознадзора
16:29В Пензенской области ввели ограничения по коронавирусу
16:28Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга
Лента новостейМолния