https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737891339.html

В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса

В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса - РИА Новости, 21.06.2021

В Подмосковье растут темпы записи на вакцинацию от коронавируса

В Московской области увеличилась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 4-4,5 раза, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T13:09

2021-06-21T13:09

2021-06-21T13:09

новости подмосковья

коронавирус в россии

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. В Московской области увеличилась запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в 4-4,5 раза, сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Запись увеличилась в 4-4,5 раза. Спасибо нашему Минздраву России. Своевременно получаем новые партии вакцины", - сказал Воробьев в ходе оперативного совещания с министрами и главами округов.Глава региона отметил, что пункты вакцинации работают даже в ночное время. Губернатор также сообщил, что за прошлую неделю в Подмосковье было госпитализировано около1,5 тысячи человек с коронавирусом.В Москве и Подмосковье ранее была объявлена обязательная вакцинация не менее 60% сотрудников общепита и других сфер услуг. Часть ресторанов в качестве эксперимента будет принимать исключительно привитых посетителей. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что с субботы вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса, а также для предотвращения распространения инфекции запрещаются все зрелищные массовые мероприятия, включая танцполы и фан-зоны. Как сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по QR-коду о вакцинации, а ПЦР и ИФА тесты недействительны.

https://ria.ru/20210621/koronavirus-1737859121.html

московская область (подмосковье)

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коронавирус в россии, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)