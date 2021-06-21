https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737890587.html
Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
Власти Подмосковья рассказали о темпах вакцинации от COVID-19
Порядка 42 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 за последние три дня в Московской области, сообщает министр здравоохранения, замепредседателя правительства... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T13:08
2021-06-21T13:08
2021-06-21T13:08
новости подмосковья
вакцинация россиян от covid-19
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Порядка 42 тысяч человек вакцинированы от COVID-19 за последние три дня в Московской области, сообщает министр здравоохранения, замепредседателя правительства региона Светлана Стригункова."За последние три дня - это пятница, суббота и воскресенье - мы вакцинировали больше 42 тысяч человек", - сказала Стригункова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с региональными министрами и главами городских округов.Также министр отметила, что за прошедшую неделю в регионе для больных COVID-19 развернули порядка 2 тысяч коек. Среднесуточная госпитализация в Подмосковье составила чуть более 1 тысячи человек, увеличившись на 1% по сравнению в показателем двухнедельной давности. Возраст госпитализированных - от 20 до 29 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210619/koronavirus-1737700929.html
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вакцинация россиян от covid-19, светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)