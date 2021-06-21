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https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737848691.html
Глава Башкирии потребовал вакцинировать от коронавируса 60% госслужащих
Глава Башкирии потребовал вакцинировать от коронавируса 60% госслужащих - РИА Новости, 21.06.2021
Глава Башкирии потребовал вакцинировать от коронавируса 60% госслужащих
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что до 25 июня в регионе должны вакцинироваться от коронавируса 30% госслужащих, а ко 2 июля - 60%. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T09:34
2021-06-21T09:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
республика башкортостан
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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УФА, 21 июн – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что до 25 июня в регионе должны вакцинироваться от коронавируса 30% госслужащих, а ко 2 июля - 60%."Руководителям госорганов и местного самоуправления прошу определить количество служащих, а это сотни тысяч людей. Определить прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания. Это для обеспечения вакцинации до 25 июня не менее 30 процентов служащих, а 2 июля вы должны вакцинировать 60 процентов от фактического состава", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.Он пояснил, что вакцинация госслужащих является его требованием."Я не представляю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра и до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждая людей вакцинироваться, сами не вакцинируются. Точно так же члены правительства, министерств. Я этого не понимаю. Это значит, что кадровая работа у вас поставлена не надлежащим образом. Значит вы стали набирать людей, которые не понимают сути госслужбы", - сказал глава республики.Ранее Хабиров ужесточил режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, запретив с 22 июня посещать культурные и спортивные объекты без наличия либо сертификата о вакцинации от COVID-19, либо справки о противопоказаниях к прививке, либо справки об отрицательном анализе на инфекцию. Такое же требование в Башкирии будет действовать с 29 июня в сфере общественного питания, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также требование будет распространяться на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан".Также сообщалось, что после ужесточения мер профилактики в Башкирии за два дня темпы вакцинации увеличились на 28%. В пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, в выходные были большие очереди из желающих сделать прививку.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, республика башкортостан, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Глава Башкирии потребовал вакцинировать от коронавируса 60% госслужащих
09:34 21.06.2021
 
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин

Глава Башкирии Радий Хабиров потребовал вакцинировать от коронавируса 60% госслужащих

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УФА, 21 июн – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что до 25 июня в регионе должны вакцинироваться от коронавируса 30% госслужащих, а ко 2 июля - 60%.
"Руководителям госорганов и местного самоуправления прошу определить количество служащих, а это сотни тысяч людей. Определить прошедших вакцинацию первым компонентом и имеющих противопоказания. Это для обеспечения вакцинации до 25 июня не менее 30 процентов служащих, а 2 июля вы должны вакцинировать 60 процентов от фактического состава", - сказал Хабиров на оперативном совещании регионального правительства.
Он пояснил, что вакцинация госслужащих является его требованием.
"Я не представляю, как сотрудники администрации главы республики, которые с утра и до вечера занимаются борьбой с коронавирусом, убеждая людей вакцинироваться, сами не вакцинируются. Точно так же члены правительства, министерств. Я этого не понимаю. Это значит, что кадровая работа у вас поставлена не надлежащим образом. Значит вы стали набирать людей, которые не понимают сути госслужбы", - сказал глава республики.
Ранее Хабиров ужесточил режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса, запретив с 22 июня посещать культурные и спортивные объекты без наличия либо сертификата о вакцинации от COVID-19, либо справки о противопоказаниях к прививке, либо справки об отрицательном анализе на инфекцию. Такое же требование в Башкирии будет действовать с 29 июня в сфере общественного питания, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также требование будет распространяться на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования и работу пригородного поезда "Орлан".
Также сообщалось, что после ужесточения мер профилактики в Башкирии за два дня темпы вакцинации увеличились на 28%. В пунктах вакцинации, расположенных в торговых центрах, в выходные были большие очереди из желающих сделать прививку.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
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