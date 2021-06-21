https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737838057.html

В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021

В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Власти Магаданской области готовят постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы услуг и транспорта, заявил на совещании в... РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T07:15

2021-06-21T07:15

2021-06-21T07:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

магаданская область

общество

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МАГАДАН, 21 июн - РИА Новости. Власти Магаданской области готовят постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы услуг и транспорта, заявил на совещании в правительстве региона первый заместитель губернатора Юрий Бодяев.По официальным данным, уровень заболеваемости COVID-19 в Магаданской области растет. В регионе открывают новые отделения для больных, скончались 114 человек. На Колыме привито 25 427 человек первым компонентом, это 39,9% от плана прививочной кампании, которая должна затронуть 66 тысяч человек.Кроме того, в Магадане планируют прививать мигрантов, которых сейчас не вакцинируют, сообщил на совещании мэр города Юрий Гришан."Мигранты в Магадане являются активными распространителями коронавирусной инфекции. Если нет у наших соотечественников желания прививаться, то может стоит вакцинировать иностранцев? Не стоит думать, что обязательная вакцинация в сфере торговли и транспорта даст стопроцентный результат. Мы готовим постановление о материальном премировании в 2 тысячи рублей за полный курс вакцинации", - сообщил Гришан.

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество