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В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
Власти Магаданской области готовят постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы услуг и транспорта, заявил на совещании в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T07:15
2021-06-21T07:15
2021-06-21T07:15
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
общество
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МАГАДАН, 21 июн - РИА Новости. Власти Магаданской области готовят постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для сотрудников сферы услуг и транспорта, заявил на совещании в правительстве региона первый заместитель губернатора Юрий Бодяев.По официальным данным, уровень заболеваемости COVID-19 в Магаданской области растет. В регионе открывают новые отделения для больных, скончались 114 человек. На Колыме привито 25 427 человек первым компонентом, это 39,9% от плана прививочной кампании, которая должна затронуть 66 тысяч человек.Кроме того, в Магадане планируют прививать мигрантов, которых сейчас не вакцинируют, сообщил на совещании мэр города Юрий Гришан."Мигранты в Магадане являются активными распространителями коронавирусной инфекции. Если нет у наших соотечественников желания прививаться, то может стоит вакцинировать иностранцев? Не стоит думать, что обязательная вакцинация в сфере торговли и транспорта даст стопроцентный результат. Мы готовим постановление о материальном премировании в 2 тысячи рублей за полный курс вакцинации", - сообщил Гришан.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, общество
В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
В Магаданской области хотят ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
МАГАДАН, 21 июн - РИА Новости.
Власти Магаданской области
готовят постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19
для сотрудников сферы услуг и транспорта, заявил на совещании в правительстве региона первый заместитель губернатора Юрий Бодяев.
По официальным данным, уровень заболеваемости COVID-19 в Магаданской области растет. В регионе открывают новые отделения для больных, скончались 114 человек. На Колыме привито 25 427 человек первым компонентом, это 39,9% от плана прививочной кампании, которая должна затронуть 66 тысяч человек.
"У нас есть документ, который был подписан губернатором. Это все прописано в постановлении. Если организация не будет обладать 70% вакцинированных работников, то она должна уйти на "дистанцию". Мы определили сферы деятельности, в которых необходима обязательная вакцинация, - услуги, транспорт. Вы знаете, что сейчас уже несколько регионов приняли решение об обязательной вакцинации. Мы тоже готовимся, мы тоже хотим это внедрить. Мы не хотим повторить ситуацию прошлого года. Цель сейчас - убедить людей вакцинироваться. Только самодисциплина может спасти ситуацию. Если будет введена обязательная вакцинация, то работодатель имеет право не допускать сотрудника до работы", - заявил Бодяев.
Кроме того, в Магадане планируют прививать мигрантов, которых сейчас не вакцинируют, сообщил на совещании мэр города Юрий Гришан.
"Мигранты в Магадане являются активными распространителями коронавирусной инфекции. Если нет у наших соотечественников желания прививаться, то может стоит вакцинировать иностранцев? Не стоит думать, что обязательная вакцинация в сфере торговли и транспорта даст стопроцентный результат. Мы готовим постановление о материальном премировании в 2 тысячи рублей за полный курс вакцинации", - сообщил Гришан.