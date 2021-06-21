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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210621/vaktsina-1737883377.html
В Китае введено свыше 1 млрд доз вакцин против COVID-19
В Китае введено свыше 1 млрд доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 21.06.2021
В Китае введено свыше 1 млрд доз вакцин против COVID-19
По состоянию на конец субботы в Китае было введено свыше 1 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T12:38
2021-06-21T12:38
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец субботы в Китае было введено свыше 1 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Согласно данным ведомства, количество введенных в стране доз вакцин возросло на 100 миллионов до 1 миллиарда всего за 5 дней.Китай ускоряет темпы бесплатной вакцинации населения страны от COVID-19 с конца марта этого года. Чтобы увеличить количество введенных доз вакцин со 100 миллионов до 200 миллионов, Китаю потребовалось 25 дней, а с 200 миллионов до 300 миллионов - 16 дней, с 800 миллионов до 900 миллионов - 6 дней.На данный момент Китай одобрил клинические испытания 21 вакцины против COVID-19, при этом четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.К настоящему времени общенациональной кампанией Китая по вакцинации охвачены люди старше 18 лет. В стране было одобрено экстренное использование инактивированных вакцин для людей в возрасте от 3 до 17 лет. Подробная политика в области вакцинации этой возрастной группы людей будет разработана на основе конкретной ситуации с COVID-19.
https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html
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коронавирус covid-19, китай

В Китае введено свыше 1 млрд доз вакцин против COVID-19

12:38 21.06.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 21 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец субботы в Китае было введено свыше 1 миллиарда доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Согласно данным ведомства, количество введенных в стране доз вакцин возросло на 100 миллионов до 1 миллиарда всего за 5 дней.
Китай ускоряет темпы бесплатной вакцинации населения страны от COVID-19 с конца марта этого года. Чтобы увеличить количество введенных доз вакцин со 100 миллионов до 200 миллионов, Китаю потребовалось 25 дней, а с 200 миллионов до 300 миллионов - 16 дней, с 800 миллионов до 900 миллионов - 6 дней.
На данный момент Китай одобрил клинические испытания 21 вакцины против COVID-19, при этом четыре вакцины от COVID-19 получили условное разрешение для выхода на рынок, еще три были допущены к экстренному применению в стране.
К настоящему времени общенациональной кампанией Китая по вакцинации охвачены люди старше 18 лет. В стране было одобрено экстренное использование инактивированных вакцин для людей в возрасте от 3 до 17 лет. Подробная политика в области вакцинации этой возрастной группы людей будет разработана на основе конкретной ситуации с COVID-19.
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Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Китай
 
 
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