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В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих - РИА Новости, 21.06.2021
В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
Полиция Красноярска проводит проверку после обращения горожан, заявивших об убийстве суслика, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T16:58
2021-06-21T16:58
2021-06-21T18:24
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после обращения горожан, заявивших об убийстве суслика, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Инцидент произошел в городском парке на острове Татышева. Ранее в местных СМИ появилась информация, что пожилой мужчина во время отдыха "прихлопнул тапком" суслика, грызуна отбросило на несколько метров. В соцсетях опубликовали кадры очевидцев, на которых видно умирающее животное.Личность мужчины устанавливают.Остров Татышева в Красноярске — излюбленное место отдыха горожан, там расположены пляжи, дорожки для бега и катания на роликах и велосипедах.
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красноярск, происшествия
В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих
16:58 21.06.2021 (обновлено: 18:24 21.06.2021)
В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих в городском парке