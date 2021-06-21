https://ria.ru/20210621/suslik-1737936602.html

В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих

В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих - РИА Новости, 21.06.2021

В Красноярске мужчина убил суслика на глазах у прохожих

Полиция Красноярска проводит проверку после обращения горожан, заявивших об убийстве суслика, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T16:58

2021-06-21T16:58

2021-06-21T18:24

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 июн — РИА Новости. Полиция Красноярска проводит проверку после обращения горожан, заявивших об убийстве суслика, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.Инцидент произошел в городском парке на острове Татышева. Ранее в местных СМИ появилась информация, что пожилой мужчина во время отдыха "прихлопнул тапком" суслика, грызуна отбросило на несколько метров. В соцсетях опубликовали кадры очевидцев, на которых видно умирающее животное.Личность мужчины устанавливают.Остров Татышева в Красноярске — излюбленное место отдыха горожан, там расположены пляжи, дорожки для бега и катания на роликах и велосипедах.

https://ria.ru/20201223/lisa-1590492220.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия